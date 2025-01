La salida de Roqueñí al puerto gijonés implicaría cambios en el Gobierno, pero Barbón no da pistas

La caja de las especulaciones se abrió ayer en los mentideros del PSOE después de trascender el inminente nombramiento de la persona que ocupará la presidencia del puerto de Gijón. Nieves Roqueñí, la hasta ahora consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico tiene (casi) todas las papeletas para ser la persona elegida en una decisión que compete en exclusiva al presidente asturiano. Adrián Barbón aún no la ha hecho pública, pero en medios próximos al Gobierno y a la Federación Socialista Asturiana (FSA) se da por hecho. Y siendo así, es inevitable una remodelación del Ejecutivo, aunque solo sea para cubrir el puesto de Roqueñí.

Esa consecuencia inmediata alimentó las especulaciones, algunas de las cuales ya llevaban días circulando a medida que se asentaba la opción Roqueñí para el puerto gijonés. ¿Ejecutará Barbón una amplia remodelación del Ejecutivo? En medios próximos al Gobierno prácticamente se descarta. Quizás estuvo en las ideas iniciales, pero conseguir los encajes precisos ya resulta complicado siquiera para una mera operación quirúrgica, más aún para una operación de calado.

La condición paritaria. El Consejo de Gobierno del Principado está formado (incluyendo al propio Barbón) por seis hombres y seis mujeres. Si un varón sustituyese a Nieves Roqueñí, la relación sería de siete a cinco. La ley orgánica de representación paritaria establece para el Gobierno de España una relación mínima de 60%-40%, que suelen cumplir los partidos que hacen gala de paridad en otros órganos. En el caso del Ejecutivo asturiano (sin que exista norma obligada), aún se cumpliría, muy ajustada, si la sustitución de Roqueñí se efectuase por un varón. Otra cosa es que el Presidente quiera mantener esa igualdad a 50%-50%.

¿Un cambio mínimo? Partiendo de esa hipótesis, varias eran las teorías que circulaban ayer en medios socialistas. De optar el Presidente por esta alternativa, los rumores eran diversos. La opción de alterar el organigrama de la consejería de Transición Ecológica estaba sobre la mesa; por ejemplo, con el ascenso a consejero del viceconsejero de Industria, Isaac Pola (ya fue consejero entre 2017 y 2019 por sustitución de Francisco Blanco). En ese caso, podría Barbón optar por destinar la viceconsejería a ámbitos más vinculados con el Medio Ambiente y la Economía Circular, un puesto para el que cabría buscar una mujer. Algunas candidaturas circulaban ayer, nacidas del propio organigrama de la consejería o su entorno. La segunda alternativa pasaría por que Barbón optase por una mujer. Ahí también se alimentaban las especulaciones con nombres tanto del propio área como de otras consejerías.

Cambio con carambola. Fuentes socialistas también deslizaban una persona que está abonada a las quinielas: el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, cuyo nombre también circuló de cara a la sustitución del presidente del puerto de Gijón, Laureano Lourido. Forma parte del núcleo más próximo tanto a Adrián Barbón como a la hoy Delegada del Gobierno y número 2 del partido, Adriana Lastra. Es por eso por lo que se le cita siempre que se avecinan movimientos. En los mentideros socialistas se planteaba la posibilidad de entregar la cartera de Industria a Calvo y buscar una sucesión en Fomento. Si esa sustitución fuese femenina también se cuadraría esa equidad de género.

¿Qué hará Adrián Barbón? Solo él lo sabe. Quienes le conocen recalcan que gusta de tomar las decisiones sin presión ni condiciones. De hecho, ni siquiera ha confirmado que Roqueñí sea su elección para el puerto gijonés. Aún ayer recalcaba sobre el nombramiento de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón que "es una decisión del Gobierno de Asturias" y afirmó que no se llevará al Consejo de Gobierno de este viernes: "No va a ir ningún nombramiento del presidente o presidenta del puerto de Gijón". "Es una decisión que yo no he adoptado y a día de hoy (por ayer) no tengo ninguna decisión tomada, y como no la tengo tomada no puede haber nadie que la sepa", insistió Barbón, elevando la firmeza de su libertad para elegir por encima de los rumores. Es inevitable que la atención se fije en una decisión, la de ocupar la presidencia del puerto de Gijón, que no puede demorarse mucho y debe ser tramitada por el Consejo de Ministros. Lo que vaya a ser solo Barbón lo conoce (si ya lo conoce), y lo que venga después, también; en eso sí coinciden quienes hacen sus apuestas.

Suscríbete para seguir leyendo