El Ayuntamiento demorará a 2026 el arreglo del campo de rugby de La Calzada, salvo que lo pague el club

O esperar a 2026 para que lo pague el Ayuntamiento o adelantar ellos el dinero. Esa es la disyuntiva en la que pone el Ayuntamiento de Gijón al Club Rugby La Calzada de cara a acometer obras de mejora en el campo como paso previo a la firma del convenio de cesión de esas instalaciones a la entidad. Un convenio cuya tramitación fue aprobada en Pleno hace casi un año sin que, como se ha denunciado desde Podemos, hubiera avances. De hecho fue la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien volvía hoy a pedir explicaciones al equipo de gobierno. Esta vez a la responsable de Hacienda, María Mitre.

Fue la concejala forista del equipo de gobierno quien informó de que en julio de 2024 desde el área municipal de Arquitectura se hizo una visita a los terrenos. El asunto se retomó hace poco cuando el club remitió un escrito a Patrimonio el pasado día 20. Y ha sido este 29, y desde la concejalía de Infraestructuras, cuando se le presentan al club dos opciones en lo que tiene que ver con las obras necesarias para adecuar el terreno garantizando su idoneidad antes de firmar el convenio de cesión. O la ejecución de las obras con cargo al presupuesto municipal de 2026 o la ejecución de las obras por parte del club con sus recursos, excluyendo la acometida del agua a través de la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

Un coste, el de las obras necesarias, que aún no está definido a la espera de informes de los servicios técnicos municipales. Y, sobre todo que no aparece recogido en los presupuestos del Ayuntamiento para este año y no parece estar en las previsiones de acometer con remanente de tesorería una vez que Infraestructuras lo demora a 2026.

La decisión sobre quien paga los trabajos, a tomar en la junta rectora del club, es lo que marcará la formalización del convenio de cesión sobre el campo y sus condiciones. Desde Podemos ya se avanza que si es el club quien paga los trabajos ese esfuerzo debería verse recompensado alargando el periodo de cesión del campo. En todo caso, desde Podemos se critica la parálisis de una actuación impulsada desde el Pleno hace casi un año y sobre la que el gobierno no ha actuado hasta hace unos días.