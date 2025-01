El Principado incorpora el enlace a la Zalia por El Montico a su plan de nuevos accesos a El Musel

La prioridad sigue siendo sacar los camiones de La Calzada reconvirtiendo en bulevar urbano lo que ahora es carretera; el arranque del plan de acción será la licitación esta primavera del desoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña por parte del Estado y la novedad en el paquete de actuaciones ya anunciadas por el Principado para generar nuevos accesos a El Musel, tras el fallido proyecto de un vial de Jove soterrado, será el lanzamiento del nuevo ramal de acceso a la Zalia por El Montico a partir de la actualización del proyecto.

Esos son los tres elementos fundamentales que destacó el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, en su presentación al Consejo Social del plan de accesos al puerto de Gijón. Lo que no pudo presentar el responsable del Principado es el documento, en forma de protocolo que retome el firmado en 2005, donde se plantean esas actuaciones y que Gijón esperaba poder ver entre finales de 2024 y principios de este 2025, según lo anunciado en la anterior reunión del Consejo.

"El protocolo no es una cuestión unilateral. Tenemos que ponerlo en común con el Ministerio, que es quien lo financiará en gran parte, para que sea asumible técnica y jurídicamente. No hay choque político, estamos en la definición técnica", clarificó García tras dar cuenta de la complejidad de un documento que tiene que asumir la definición de un marco competencial y la obligación de realizar permutas y firmar convenios; además de planificar la batería de obras, fijar su coste y concretar el calendario de actuaciones. El Principado ya envió su borrador al Ministerio, que previamente exigió del Principado y el Ayuntamiento el no al vial de Jove en superficie que sí estaba dispuesto a hacer el Estado. "A la hora de hacer la primera aproximación técnica el Ministerio nos dijo que faltaba el desestimiento del Ayuntamiento, que se hizo a principios de este mes", explicó García

El arranque sería el desdoblamiento del anunciado hace tiempo tramo Lloreda-Veriña, que "nos han ratificado que se licitará en primavera para empezar los trabajos, entendemos, a final de año", indicó el representante del Principado. A "ese primer impulso", en palabras de García, siguen las acciones diseñadas por el Principado para llegar a El Musel por carretera a través del Empalme (Carreño), aprovechando la GI-1 para generar una vía de alta capacidad de acceso al Puerto y reordenando los tráfico en la glorieta del Empalme. A ese trabajo en viales se sumaría el bulevar de Príncipe de Asturias y la novedad "de lanzar el acceso a la Zalia por el Montico construyendo ese segundo ramal que creemos conveniente incorpora a ese nuevo marco".

El plan de acción del Principado también potencia los accesos al Puerto por ferrocarril dando un impulso a la estación intermodal de la Zalia (Interzalia). Y ya pensando en los vecinos de la zona oeste, se hacen labores de humanización del entorno de las vías que atraviesan la zona oeste. "Estamos avanzando y espero que en los próximos meses tengamos esto aterrizado con rigor técnico suficiente", concretó el representante del Principado.