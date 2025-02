"Perdíos de los nervios", veinticinco años de pura diversión en el Antroxu gijonés: "Lo importante es seguir estando unidos"

Pese a no ser de las integrantes más veteranas de "Perdíos de los nervios", Esther González no dudó en ningún momento en aceptar el reto de ser la presidenta de esta charanga en la que se sintió acogida a las mil maravillas hace ahora un lustro. La petición se la lanzó Sara Rubio, quien por motivos laborales prefirió pasar a desempeñar las labores de vicepresidenta. "Fue un cambio natural", explica González, una vecina de La Calzada de 29 años.

Estas modificaciones al frente de la agrupación no han modificado ni un ápice la idiosincrasia de "Perdíos de los nervios", una charanga que desde que se creó en el 2000 ha llevado a cabo su incesante actividad en la sede vecinal de Pescadores. "Tenemos una esencia muy particular. Estamos todos muy unidos, pasamos muchas horas juntos y nos tenemos un cariño especial unos a otros. Cuando no nos vemos, nos echamos de menos", asegura la flamante presidenta de "Perdíos de los nervios", una agrupación que llega a este Antroxu con 44 miembros, cuatro de ellos niños.

Para esta edición, el principal objetivo de quienes forman parte de esta "familia" no es otro que "disfrutar y hacer disfrutar" tanto en el multitudinario desfile como en el teatro Jovellanos, una cita para la que tienen preparado algún guiño por su 25.º aniversario. "Como ya hemos pasado por todos los puestos de la tabla, quedar arriba no es algo a lo que le demos importancia. Lo mejor es seguir estando tan unidos", asevera. Y continúa: "Queremos celebrar los 25 años de trayectoria por todo lo alto".

Para ello, confían en que una vez más puedan brillar por su "feedback" con el público que se dé cita en el Jovellanos, donde viven los momentos que más ilusión les generan. "Es algo que nos encanta. Todos los que van al teatro siempre se ríen mucho con nosotros y nos presta saber que les gusta", agrega.

En cuanto a la propuesta de "Perdíos de los nervios" para este Antroxu, González prefiere guardarse las claves para sorprender a los gijoneses y visitantes a la hora de la verdad. No obstante, avanza que "vamos a meternos en la piel de un personaje, que es lo que solemos hacer siempre y con lo que nos sentimos identificados". "Este año buscamos ser portada de revistas. Es nuestra idea", indica González, que añade que otra de las características de esta charanga es que su contenido nunca se aleja de la crítica social y el humor. "A veces podemos pecar de obscenos, pero creemos que eso le aporta gracia. No nos bajaremos nunca de ese barco", zanja.

A pesar de que la mayoría de los componentes de "Perdíos de los nervios" no residen en Pescadores ni en ningún otro barrio de la zona oeste, esta charanga ya es un elemento con el que se sienten identificados muchos de los vecinos de la zona, los cuales les muestran su apoyo año tras año desde el inicio de los ensayos. "Estamos muy agradecidos con ellos. Siempre son muy comprensivos y nunca se quejan del ruido. Es un lujo", valora la presidenta, que no esconde que las semanas previas al Antroxu siempre son sinónimo de nervios. "Es un agobio. Aparecen muchas cosas que retocar a última hora, pero al final todo acaba saliendo", comenta.

De esta forma se está cocinando el Antroxu de 2025 en "Perdíos de los nervios", una agrupación cuyos integrantes ya están con la ilusión por las nubes para disfrutar por todo lo alto de sus jornadas más anheladas.

La pareja antroxera de la charanga / MARCOS LEÓN

La pareja antroxera de la charanga Isabel Alegría y Elisa Alcubierre, vecinas de La Arena, se conocieron gracias a unos amigos en común que formaban parte de la charanga "Perdíos de los nervios". Este año, apenas siete meses después del nacimiento de su hija, Candela (a la izquierda, con Alegría y Alcubierre), han querido pasar a formar parte de esta charanga. "Es una manera de divertirnos rodeadas de nuestra gente", señalan Alegría y Alcubierre, que celebran que Candela vaya a crecer "rodeada de la locura que significa lo que se vive en ‘Perdíos de los nervios’".

