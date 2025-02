"Os Brasileiros", preparados para "romper todos los esquemas" en el Antroxu gijonés

Participar en el Concurso de Charangas del Antroxu de Gijón desde la primera edición celebrada en 1988 no supone ningún inconveniente para sentir una emoción especial cuando se acerca el Carnaval. Al menos, así lo aseguran desde la charanga "Os Brasileiros", una de las dos peñas junto a "Kop’a Vino" que han puesto su granito de arena para que las calles de la ciudad se llenaran de color año tras año. Después de tantos años de actividad, los componentes de esta agrupación tan vinculada a Brasil no titubean a la hora de señalar que son "una familia". "Hay un ambiente excepcional", celebra Tania García, quien afronta su tercer año como presidenta del grupo.

No obstante, García recalca que solo es "una más" dentro de los 65 miembros que componen actualmente "Os Brasileiros", una charanga con componentes de Gijón, pero también de otras localidades, como Oviedo, Mieres, Villaviciosa o Corvera. Además, entre ellos hay más de una decena de jóvenes. Uno de los más pequeños es Eric, el hijo de Álex Martino, encargado de la percusión. "Nació siendo carnavalero", comenta Martino, quien subraya la importancia de contar con savia nueva. "Al ser una de las charangas más antiguas, para nosotros es esencial el relevo generacional", señala.

Más allá de continuar siendo fieles a sus principales características, como el uso del color amarillo, en "Os Brasileiros" aseguran que para este Antroxu han apostado por "romper todos los esquemas". "Vamos a sorprender mucho porque llegamos con un nuevo concepto de traje. Traemos algo diferente a lo que llevamos haciendo todos estos años. Habrá mucha fantasía y colorido", adelanta Martino, que además subraya que ofrecerán más ritmos que en el resto de las ediciones. "Nuestra seña de identidad es darle muchas horas de ensayo a la percusión. Esta vez estamos trabajando ritmos brasileños, pero también muchos de creación propia", desarrolla Martino, quien extraña este año a su fiel compañero Marcos Sánchez, quien se encuentra en el extranjero por motivos laborales. "Le vamos a echar de menos. Sabemos que está muy pendiente de nosotros", expresa.

Todo ese trabajo previo está realizándose un año más en el colegio Lloréu, un centro con el que en "Os Brasileiros" están agradecidos. "Si no fuera por el equipo directivo no tendríamos dónde ensayar. También se lo debemos a los vecinos, que nos aguantan domingo tras domingo", afirma García, que cree que las charangas no cuentan con el apoyo que merecen por parte de las instituciones. "Muchas veces tenemos problemas para conseguir los permisos y eso no debería pasar. Estamos muy limitados", lamenta.

Tanto Martino como García tienen claro que el desfile es su cita favorita del Antroxu gijonés. "Creemos que en la calle es donde mejor llegamos a la gente", subraya la líder de "Os Brasileiros".

Para que el Carnaval de la ciudad continúe creciendo, la presidenta de esta experimentada charanga entiende que es imprescindible que reine el buen ambiente entre las distintas agrupaciones. "Para nosotros lo más importante siempre es disfrutar. Creemos que se debería olvidar lo de competir entre unos y otros para estar todos unidos. Al final, de esa manera se le da más vida a la fiesta", reivindica García, al frente de una charanga en la que no esconden sus ganas de folixa.

Daniel Rodríguez y Mari Cruz Espina. / Marcos León

[object Object] En diciembre de 1987, una treintena de gijoneses formaron "Os Brasileiros". De todos los fundadores, los dos únicos que continúan formando parte de esta charanga son Daniel Rodríguez y Mari Cruz Espina, dos vecinos de El Coto que se enamoraron siendo adolescentes. A lo largo de su relación, aseguran que seguir en "Os Brasileiros" les ha unido "mucho más". "Tenemos muchos recuerdos vividos en la charanga", resaltan, antes de subrayar que "vivimos cada Carnaval como si fuera el primero, con los mismos nervios antes de salir".

