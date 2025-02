En La Calzada se devoran los libros: los usuarios habituales de la biblioteca destacan la gran colección de novedades y las recomendaciones

La lectura va por barrios y en el caso de La Calzada su biblioteca municipal lidera la lista de los centros de lectura en Gijón en cuanto a préstamos. El incremento del 2023 al 2024 ha sido más que notable, pasando de los 29.029 a los 40.392 préstamos, además de un aumento también en la afluencia con 71.034 personas, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Las claves para este crecimiento las expuso Ana López, bibliotecaria del centro municipal integrado Ateneo de La Calzada: "la mayoría de las personas que vienen, se llevan algo, les interesa lo que ofrecemos; hay un fondo que hemos venido cuidando y que se ha renovado en función a los usuarios". Los dos campos en donde más se ha trabajado durante los últimos años son el público infantil y el independiente, buscando ofrecer alternativas a los bestsellers que no pueden faltar en las estanterías. "El fondo infantil se ha mejorado mucho durante estos años y los resultados los recogemos ahora. En cuanto al público adulto hay un poco para todos los gustos. No solo los libros más comerciales, también libros más independientes que tienen su público".

Esta actualización del catálogo la han notado visitantes habituales como Carlos Lamas, que, pese a que también frecuenta la biblioteca Jovellanos, destaca que en La Calzada puede encontrar los últimos lanzamientos. "Tienen una sección de novedades en las que uno encuentra muchas cosas para leer por primera vez. La ventaja es que cuando te asomas por aquí, uno no sabe lo que uno va a encontrar y eso es un gran incentivo", destacó. Para los más pequeños la oferta no solo se queda en la colección de libros, las actividades que organizan en el centro son un gran incentivo para empezar con el hábito desde temprana edad. "Siempre ha habido mucho cuentacuentos. Aquí hacemos lectura compartida que vienen los niños con las familias", comentó Paula Alonso, antes de empezar con la actividad en familia de lectura para niños y niñas de menos de 23 meses. Estas iniciativas, unidas a las recomendaciones de las bibliotecarias han impulsado el intercambio de libros. "Las actividades mueven mucho público y préstamos", confirmó Ana López y ejemplificó Ana Belén Quirós, cuyas visitas a la biblioteca empezaron a ser recurrentes hace 7 años cuando nació su hija. "Hemos venido a los cuentacuentos y en breves empezará con el club de lectura. Casi todas las semanas aprovecho para sacar algún libro para la niña. Yo leo lo de ella", confesó Quirós que destacó "la gran sección de cómics que tienen y variedad para primeros lectores", además de que "recomiendan muy bien". López también puso en valor esta cualidad esencial para que la biblioteca siga creciendo. "No dejamos de ser mediadoras de lecturas. Si no sabes los gustos a la hora de recomendar no aciertas".

Además de captar, también se han centrado en mantener a los usuarios de toda la vida como Teodomiro Sánchez que desde hace 40 años no ha faltado en sus visitas. "Ha mejorado mucho la cosa con los años". En su caso, suele llevarse a casa "unos cinco libros al mes y de todo tipo" y como punto a mejorar, resaltó que era necesaria una ampliación de la zona de lectura. "Viendo la gente que hay de normal, igual ha quedado un poco pequeña". Para Miguel Rial, la rutina semanal pasa por ir uno o dos días a la semana hasta la biblioteca de La Calzada, a la que lleva acudiendo desde hace 30 años. "Esto está muy bien. La selección que hay es muy buena". Sus preferencias se inclinan por los libros de política, pero no se cierra a otros estilos. "Suelo leer de todo", resumió Rial. En la biblioteca de La Calzada quieren mantener los buenos resultados obtenidos a nivel de registros y usuarios, fomentando la participación e interacción como espera Ana López. "Existe una necesidad de tener bibliotecas al ser espacios de encuentro que incentivan el espíritu crítico de las personas".