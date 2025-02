"En estos cuatro años he tratado de no ser presidencialista"

José Enrique Plaza (Gijón, 1966) afronta sus últimos días como presidente del Club Natación Santa Olaya hasta la asamblea del viernes en la que cederá los mandos a Gonzalo Méndez. Plaza y su equipo han tenido que superar la pandemia y la crisis energética tras la guerra de Ucrania. Se marcha dejando amarrado el futuro del club con el acuerdo con el Puerto para la concesión de los terrenos exteriores y con los planes trazados para la mayor ampliación. Además, logró frenar la sangría de socios tras el covid 19 y dar un buen lavado de cara al edificio del club.

-¿Cómo afronta sus últimos días como presidente?

-Casi da la sensación de que no lo dejo porque sigo viniendo casi todos los días (ríe). Estamos amarrando los últimos flecos, cerrando el ejercicio. El año va a ser espectacular porque vamos a dar un superávit de casi 980.000 euros. Preparando la última asamblea me doy cuenta de lo positivo que ha sido el trabajo que dejamos en el club en estos cuatro años.

-¿Cómo recuerda la negociación por los terrenos del puerto

-Ahora ya hay cosas que se pueden comentar. Al llegar, nos encontramos con que la concesión terminaba en octubre de 2024 y que, una vez terminada, había que afrontar la compra de esos terrenos. Hablamos de más de la mitad del espacio que ocupa el club. Esa compra, con el IVA incluido, se iba casi a los dos millones de euros.

-¿Fue la primera tasación?

-No, la primera valoración que tuvimos sobre la mesa. Era una cantidad que, de haberla tenido que afrontar en octubre, la ampliación se habría ido al traste. El club está bien económicamente, pero no teníamos capacidad para comprar los terrenos y hacer la ampliación. Finalizar la negociación con el Puerto era un elemento estratégico de primer orden. El acuerdo fue histórico para el club. No es lo mismo tener que pagar dos millones ahora a cerca de 962.000 euros en 20 años.

-¿En qué punto está la ampliación?

-Mi objetivo era tener a finales de año el proyecto básico. Ya he pasado a Gonzalo Méndez y a su equipo un plan de viabilidad. Recoge varios escenarios económicos en función de los socios. Creo que ese plan va a ser como un vademécum para el nuevo presidente para no errar en la financiación.

-¿La ampliación se puede hacer sin subir las cuotas?

-Es complicado, pero no hay que echarse las manos a la cabeza. El club va hacer una inversión muy importante. Por mucho que no pretendamos, creo que sí habrá que tocar las cuotas. Cuanto dependerá del número de socios. Ojalá no sea así, pero creo que un retoque de las cuentas sí será necesario. No tiene por qué ser grande. En estos cuatro años hemos tenido mucha capacidad para ahorrar. Sin entrar en cantidades, dejamos al club con el triple de tesorería que al llegar.

-¿Cuántos socios son ahora?

-Aproximadamente, 14.400. Medio centenar menos que al llegar. La pandemia y la crisis nos pasó una gran factura. Creo que de Gijón fuimos el club que más sufrió la pandemia en ese sentido. Lo contrarrestamos con una campaña de captación de socios. La criticó algún socio, pero fue la salvación del Santa Olaya en ese momento. Logramos taponar la pérdida que estábamos teniendo. El tiempo da la razón a quien la tiene y creo que, hoy por hoy, ya digo esa campaña fue la salvación en un momento difícil.

-¿Se ven afectados por el tema de los accesos al club por reconocimiento dactilar, como pasa con el Grupo?

-Esto viene por la sanción a Osasuna. El Grupo se ha puesto en alerta y nosotros hemos llevado el caso a nuestro agente de protección de datos. Por prudencia, la recomendación es que, hasta que no se sepa si el sistema puede quedarse o no, lo desactivemos. Lo vamos a hacer a partir del 1 de marzo.

-¿Cómo ve al futuro presidente?

-Es un relevo natural. Tuvimos una reunión bastante larga entre las dos juntas directivas para explicar la situación del club. El traspaso de poderes está hecho perfectamente. Me entristeció mucho que en la primera convocatoria no hubiera candidatos. Gonzalo tuvo la valentía de tomar las riendas cuando nadie quería. Le deseo toda la suerte del mundo. Su junta y él saben que, aunque deje de ser presidente, estoy ahí para cualquier cosa.

-¿Cómo cree que le van a recordar?

-No pienso en cosas así. A rey muerto, rey puesto. No se puede venir a un cargo como este para querer ser recordado. Yo vine para hacer club. Soy socio desde hace más de 30 años. Siempre he participado en todas las asambleas y he sido directivo, vocal del socio, portavoz de la censora de cuentas... ya no me queda qué más ser. No quiero entra por la puerta y que me aplaudan. El reconocimiento ya nos lo han dado en todas las asambleas. Es algo insólito que nuestra gestión se aprobara por unanimidad. Ese es el reconocimiento que nos llevamos. Saber que hicimos las cosas bien.

-¿Con qué momento se queda?

-A parte de dar un resultado positivo en el balance cuando la crisis energética, que ya lo comentó en su momento, me quedo con el final de la asamblea de la venta de los terrenos para la ampliación. Surgió un aplauso espontáneo al terminar de todos los socios. No aplaudían un triunfo mío, ni de la junta directiva. Aplaudían lo que fue un triunfo del club.

-¿Alguna anécdota que se lleve?

-Una con Adrián Barbón, a quien le quiero agradecer públicamente su visita al club. Me había dado su palabra en la primera gala a la que vino en la Universidad Laboral. Prometió que acudiría y cumplió. En la visita, estando abajo con los críos de la escuela uno le pedía que se tirara al agua a nadar (ríe). No sé, cosas así. Algún día me sentaré y escribiré lo que pasado aquí. La verdad, me voy con la cabeza bien alta. Haber sido presidente del Santa Olaya es un honor muy grande. El club tiene un gran peso en la ciudad, en Asturias y en España. Representarlo es algo que solo se sabe lo que se siente cuando se está aquí sentado.

-¿Con qué mensaje le gustaría despedirse?

-El Santa Olaya siempre ha sido un club presidencialista y en estos cuatro años he buscado justo lo contrario. Siempre he querido no ser presidencialista y funcionar en equipo. Un presidente no puede ir por libre nunca. Es un error. Tiene que apoyarse en su junta, tenerla informada y hacerla partícipe. Creo que eso lo he logrado. Ese es el mejor consejo que puedo dar a Gonzalo Méndez y al que venga. No ir por libre, escuchar a la junta, trabajar con ellos y que no se enteren los últimos de las cosas. Ese fue el éxito de haber tenido el equipazo que tuvimos. No me llevo 15 compañeros. Me llevo 15 amigos.

