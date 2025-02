Los viajes más eléctricos en bus, la renovación de la flota del transporte público

La línea 4 de Emtusa que une El Lauredal con Viesques, y entre semana con el campus universitario, ya luce en todo su esplendor tras estrenar la nueva flota de autobuses. Seis vehículos eléctricos que ya transitan las calles de Gijón para satisfacción de los pasajeros que ayer descubrieron estos modelos totalmente eléctricos. El azul del techo no pasó desapercibido ni para los más pequeños, que nada más entrar se llevaban la segunda sorpresa al ver las brillantes luces del interior. Pero no fueron los únicos. Habituales del trayecto como Iván García también expresaban su asombro: "me he fijado al entrar y se lo estaba contando a mi madre por whatsApp diciéndole que vaya guapo está el nuevo bus".

Acostumbrado a coger la línea 4 para ir a la academia, Iván García asegura no tener ninguna queja con el transporte público gijonés y agradece las mejoras que se han hecho. "El cambio en la iluminación también se nota. La verdad que cuanto más nuevo mejor".

En los primeros asientos, Trinidad Álvarez también daba su aprobación a la nueva flota. "Lo cojo todos los días. Está muy bien que renueven de vez en cuando". El diseño del vehículo sigue la línea de sus predecesores, con los mismos colores rojiblancos del exterior y la incorporación de un detalle azul en la parte de arriba. En el interior los cambios no han sido notables, pero hay quien lo ve más espacioso, como el caso de Esperanza Braña. "Me gusta que puedo estar cómoda. En otros parece que veníamos como sardinas en lata con todo el calor". Para ella el mayor cambio lo ha notado en el aire que asegura que "parece que se va renovando". También confiesa que no suele tirar de transporte público para desplazarse, aunque en días lluviosos como el de ayer es la primera opción. Sobre el cambio a 100% eléctrico también tiene opinión. "Me parece bien, siempre se está poniendo el foco en el ecologismo, pero luego no ves acciones reales".

Los hay que hasta repetían trayecto, como Eduardo Muñoz que por la mañana ya había debutado en el nuevo bus. En esta segunda ocasión le acompañaba su hijo Aitor. "La primera experiencia ha sido muy buena. Es fenomenal y más si lo ponen aquí en La Calzada". Afortunados los habituales de la línea 4. Para el resto, tocará esperar hasta final de año cuando se incorporen cuatro vehículos de este tipo en la línea 10 (Pumarín-Somió/Hospital de Cabueñes).

Polémica en la línea 16

La Asociación de Vecinos "San Emiliano" de Vega ha mostrado su total rechazo a la ampliación de la línea 16 que reclaman desde Nuevo Roces. El conflicto no es nuevo y los motivos que esgrime Xuan Pandiella, presidente de la asociación, siguen siendo los mismos. Ante una posible incorporación de una parada más a la altura del campo de La Braña Sur, la negativa es rotunda. "Con el trazado actual se tarda más de 40 minutos al centro de la ciudad y con esta decisión se incrementaría todavía más". Pandiella también ha recordado que la línea 16 es la única de la zona y de la que dependen los vecinos de las parroquias de Fano, Valdornón, Caldones o Lavandera. ◼

Suscríbete para seguir leyendo