"Es una decepción, pero fácil de solucionar", dice Calvo del tropiezo en Lloreda-Veriña

"Que haya un problema en la tramitación ambiental es una decepción pero entendemos que tiene que ser fácil de solucionar y eso es lo que el Principado va a exigir. Gijón y Asturias nos merecemos que se haga ese trabajo con total celeridad". Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias mandaba ayer este mensaje al Gobierno de España y en concreto a los ministerios de Transporte y Transición Ecológica, a los que retaba a sentarse a trabajar coordinados para sacar adelante el fallido estudio de evaluación ambiental que le va a generar otro retraso a la licitación del tramo Lloreda-Veriña.

Una licitación que no solo supone impulsar una obra de más de 60 millones pendiente desde hace años. Es también la primera de las piezas del nuevo plan del Principado para reformular los accesos al Musel tanto por carretera como por ferrocarril, tras el fallido vial de Jove soterrado. "Esto no tiene nada que ver con aquello", indicó Calvo sobre el nuevo tropezón.

Calvo optó por la confianza entre administraciones y evitar enfrentamientos políticos para defender que la obra saldrá adelante y que la licitación se acometerá a lo largo de este año. Aunque sin hablar ya de la primavera que era la fecha que estaba sobre la mesa. "Lo importante es que este proyecto va a avanzar, que no hay incertidumbres sobre ello; lo que nosotros tenemos que exigir es que esa licitación, que se había comprometido para este año, se cumpla", indicó el consejero minimizando el impacto en tiempo de tener que rehacer la tramitación ambiental como pide el Ministerio de Transición Ecológica ante las graves deficiencias en la documentación remitida desde Transportes.

"En el ámbito administrativo esto es algo habitual. No es que se reinicien desde cero todos los procedimientos, lo que se hace es devolver los expedientes para se pueda incorporar la documentación necesaria", explicó el consejero que puso al Principado como ejemplo. "En nuestra administración una evaluación ambiental simplificada se desarrolla en un máximo de cuatro meses. Lo que nosotros haríamos es constituir un grupo de trabajo para que los expedientes no vayan y vengan sino que todo se ponga sobre la mesa y todos los condicionantes se visualicen de una sola vez. Es lo que exigimos y asumirá Transportes para que el trabajo se haga con la máxima celeridad", adelantó el responsable del gobierno autonómico para quien el problema tiene fácil solución tanto en la forma como en el fondo. "Está en una zona que atraviesa polígonos y donde el espacio protegido más cercano es el embalse de San Andrés de los Tacones, pocos elementos de discusión hay", concretó tras reiterar que en cualquier caso rehacer la tramitación ambiental "no significa que haya incertidumbre sobre el proyecto. Va a salir adelante".

Pedir perdón a Gijón

Calvo habló del asunto en una visita a las obras del aparcamiento de la avenida de Portugal junto al edil forista Gilberto Villoria. Ambos dieron un mensaje de unidad en la defensa de las infraestructuras de Gijón –plan de vías, accesos al Puerto y humanización de la avenida del Príncipe de Asturias– y reinvindicado Calvo, con el parking que visitaba como ejemplo, que "en las que son de nuestra competencia, avanzamos". "Hay malas noticias pero no hay duda de que vamos en sintonía entre los dos en defender los intereses de Gijón", indicó el forista Villoria.

El consejero hablaba de "decepción" ante ese enésimo tropiezo en las infraestructuras de Gijón que dependen del gobierno de España. Unas horas antes, y durante su participación en un acto en la ciudad, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, pedía públicamente perdón a los gijoneses en nombre del gobierno de Asturias por esta incidencia pero también por los problemas con el vial de Jove o con la ampliación del hospital de Cabueñes.