El Telecable se enfrenta al Sant Cugat en busca de tres nuevos puntos

El Telecable Gijón juega hoy Cataluña, donde medirse al Oxigen PHC Sant Cugat, en un partido que se disputará a las 13.00 horas en el Pavelló de la Rambla del Celler. El Sant Cugat, un histórico de la OK Liga, ocupa actualmente la séptima posición y se caracteriza por su fortaleza en casa, con una plantilla joven pero bien trabajada, destacando a la prometedora Xenia Matas y la portera Carla Batllé, quien recientemente comenzó a entrenar con la selección española. El equipo asturiano, líder de la OK Liga, tiene claro su objetivo: mantener el primer puesto y regresar a casa con los tres puntos, a pesar de la dificultad del rival. El Telecable no podrá contar con la portuguesa Ana Catarina, que sigue en proceso de recuperación de una lesión. El equipo gijonés nunca ha perdido en la pista del Sant Cugat, registrando su único empate en la temporada 2021/22.