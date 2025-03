El Santa Olaya aspira a renovar la cubierta de la piscina de 25 metros

Terminó la asamblea en la que tomó posesión a la una de la madrugada, llegó a su casa a los dos, se metió sin cenar en la cama y a las nueve de la mañana en punto ya estaba en el camino del Lucero para vivir su primer día como presidente del Club Natación Santa Olaya. Gonzalo González Méndez vivió junto a LA NUEVA ESPAÑA su primera mañana al frente de la entidad de la zona oeste. Unas primeras horas que pasó ordenando papeles en su nuevo despacho, una sala que será más una zona común para toda su junta directiva que un privilegio presidencial, saludando a socios, atendiendo peticiones de los trabajadores, resolviendo dudas de la gran ampliación en ciernes y perfilando proyectos, como la renovación de la cubierta de la piscina de 25 metros cuadrados que quiere empezar a hacer este año. "Todo lo que hagamos está supeditado al gran objetivo, que es la ampliación", explica Méndez.

El nuevo presidente es uno de esos socios que hacen vida en el club. De los que llegan por la mañana, marchan a comer y luego vuelven por la tarde. Quizás por eso su presencia ayer en las instalaciones desde bien temprano se tomó como un asunto cotidiano, pese haberse convertido hacía escasas horas en el decimotercer presidente del club. "Me gustar estar. Soy una persona que madruga mucho y me gusta estar pendiente de las cosas que vayan sucediendo", reflexiona el ahora mandatario al que el cargo no le ha borrado su sempiterna sonrisa y su carácter cercano y campechano. Pendiente de los grandes planes, pero también de las cosas del día a día, Méndez fue saludando a no pocos socios. Uno de ellos fue Javier Oyón, un veterano de esos lares, que intentó entrar al club usando el sistema de reconocimiento dactilar. Un sistema que justo ayer fue desactivado temporalmente a la espera de un informe de la patronal de clubes. Méndez avisó a este hombre de que lo del dedo ya no funciona y aprovechó el camino hacia la cafetería para debatir amablemente con él.

Camino de la cafetería se cruza con la que fue la primera reunión del club de lectura. El grupo, dirigido por José Aris, profesor de la Universidad de Lisboa, departe sobre con qué obra se estrenarán. Se propone empezar por "Munich" de Robert Harris. De ahí, Méndez se va la sala polivalente que ayer estaba a tope por un curso sobre submarinismo. Uno de sus objetivos es revitalizar la sección de subacuática. "Siempre existió, pero queremos generar actividad y ya estamos teniendo los primeros cursos" dice Méndez antes de estrechar la mano a José Manuel Fouce, el instructor.

En primer término, Gonzalo González Méndez, flanqueado por Noelia García Casal, a la izquierda, y Noelia Barredo Montenegro. Detrás, por la izquierda, Constantino Rodríguez Mazuelas, José Ramón García Corujo, Antonio Ignacio Álvarez Díaz, Simón Arrizado López, María José González Barreiro, Rubén Castaño Pacho, Pelayo Fernández Basterrechea, Jessica Llamedo Fernández, Erika Kohl Pérez, Ignacio Menéndez Álvarez, Virginia Castañeira Codina y Carmen Saras Blanco, a las puertas del Santa Olaya. |

Gonzalo Méndez hace una pausa para tomar un café. Ahí recuerda que fue socio del Santa Olaya casi antes de serlo. "Cuando solo estaba la piscina exterior saltábamos la valla. Ahí me dije que tenía que ser socio y pagué mis 20 duros del mes y los 20 duros de la entrada", rememora con una sonrisa. "Soy un socio más. Estuve en la directiva de Genaro Prendes y hasta ahora con Plaza", cuenta para enfatizar en que no le gustan los personalismos. "A mí me gusta mucho la fotografía. Por eso, siempre prefiero estar detrás de la cámara que delante", añade.

El presidente anunció en la asamblea una batería de proyectos para hacer ya este año. Desde colocar nuevos bancos, a arreglar la terraza a inaugurar una zona para los jóvenes del club. Hay otros en ciernes. Uno de ellos es la renovación de la cubierta de la piscina de 25 metros. "Lo tenemos en estudio y depende todo de los permisos, pero si todo va bien podríamos hacerlo este año", expresa. El nuevo presidente tiene muy claro cuál es el horizonte del club. No es otro que el de la mayor ampliación de sus instalaciones en sus siete décadas de historia.

Ese proyecto marcará sus cuatro años. Un grupo de socios, por ejemplo, pide construir más pistas de pádel. Pero será algo que tenga que esperar. "Podemos dar pequeños pasos, pero el objetivo es la ampliación", insiste. Méndez va a despedirse ya del periódico cuando de fondo le llama una trabajadora. Se trata de Nuria Garzón que le lleva a la zona de descanso de los trabajadores. Una pequeña sala a la que le hace falta cambiar el mobiliario. Y en ello se pone el nuevo presidente, pendiente siempre del día a día y del futuro que pasa por esa gran ampliación.