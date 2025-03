El niño abandonado que convierte en obra de arte el reencuentro con la madre drogadicta que quiso abortarlo tres veces

El 1 de abril, el día que cumplirá 37 años, el artista Abel Azcona se va a encontrar por vez primera con su madre cara a cara. A su alrededor habrá unas 400 personas. Será en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. No será una performance artística más. Tampoco será un reencuentro cualquiera: Abel tendrá enfrente a Isabel Gómez Aranda, la mujer que intentó abortar tres veces aquel feto que crecía en sus entrañas bañadas por la heroína, la sustancia que la llevó a prostituirse desde Pamplona a la capital. Isabel, que tenía 18 años, dio a luz en una clínica de la calle Montesa y abandonó a un bebé que, con menos de cuatro años, sufriría abusos sexuales; de adolescente viviría en la calle y también se drogaría y prostituiría. Parecía condenado a repetir el mismo ciclo letal. Sin embargo, al convertirse en un adulto, Azcona obró un desgarrador salto mortal: transformó su autobiografía tatuada de dolores y desequilibrios mentales en una denuncia artística contra la violencia que lo partió en dos a él y que sigue partiendo a mujeres y niños. Con la exposición de todo ese material sangrante ha construido una forma personal de sanación, pero también una carrera de proyección internacional en el ámbito de la performance: Marina Abramovich, la reina indiscutible del género, premio “Princesa”de las Artes, se ha convertido en una de sus madres artísticas.

El próximo 1 de abril, Azcona (cuyo apellido es el de la familia que lo adoptó y luego lo repudió) encontrará a su madre biológica. Será el final de una dolorosa búsqueda de la madre, algo que ha articulado casi toda su biografía artística y personal. Isabel y Abel se subirán cada uno a una peana y allí permanecerán una hora, cara a cara, sobre una peana. Luego, lo que surja. Hay mucha expectación y peticiones para asistir a esta performance que está apoyada por el Ministerio de Infancia y Juventud. La madre -así lo expresa ella en los audios de Whatsapp que ambos se han cruzado- confía que sea también el inicio una relación entre ambos. Pero, al estar enmarcado en un proyecto artístico, todo va más allá de un asunto particular entre madre e hijo. Más allá de una exhibición morbosa. “No es solo el encuentro entre dos, por primera vez, sino de todo lo que las figuras de ambos representan”. Lo explica Semíramis González, historiadora del Arte, gijonesa de La Calzada y la comisaria de exposiciones que está acompañando a Azcona en la organización y contextualización de una performance que, sin duda, será uno de los hitos artísticos del año.

Esto es lo que se verá. De un lado está el niño abusado, que son todos los niños abusados. Pero del otro también hay otra víctima: “Como yo trabajo mucho con cuestiones de mujeres y de feminismos, al hablar conmigo creo que Abel quería enfocar la performance en que la protagonista fuera ella. Ella también es una víctima de todo esto. Es decir, se trata de entender que ella responde a una realidad: la de ser mujer vulnerable, drogadicta, prostituta. Y él es el resultado de todo eso. La relación entre los dos comenzará en ese momento, será como tenga que ser, pero la víctima no sólo es él, no se la va a presentar como la mujer que lo abandonó”.

Volver al padre

Semíramis será la curadora de este encuentro. Curadora no sólo en un sentido artístico, también casi físico, sanitario: ayudará a curar la herida que supura a lo largo de toda la obra de Azcona, quien en 2021 protagonizó otra performance no menos desgarradora. Logró convencer al hombre que asumió su paternidad, y que a la postre abusaría de él y permitiría que lo usaran para juegos sexuales, para hacer una performance similar. Fue la pieza “Volver al padre”. Azcona y el hombre que fue la pareja de su madre, pero no su padre biológico, viajaron juntos desde Madrid al pueblo de Villar de Reina (Badajoz), a donde el falso padre lo llevó tras secuestrarlo de las manos de la familia adoptiva que se había hecho cargo del niño. Con todo lo que pasó en ese viaje, con todo lo que callaron y hablaron, Azcona compondría una exposición que se abrió con la presentación de los dos, dándose la mano. Luego se separaron para siempre.

Ha sido la repercusión mediática que tiene Azcona, que ha llegado a exponer su crudísimo expediente de adopción, lo que permitió a Isabel identificarlo como el hijo que abandonó. Ella se puso en contacto con él. Se hicieron una prueba de ADN. Positivo. Fue cuando Azcona puso en marcha este proyecto llamado “Nueve pasos hacia la madre”. Hace un año. De momento no se han visto. Ella ha visto su obra, se ha dejado fotografiar para el proyecto y han cruzado mensajes de Whatsapp en los que Isabel le da algunos porqués. En los audios se le escucha decir: “A mí me cuesta mucho hablar también, ahora mismo estoy destrozada. No sé ni qué decirte. (…) Yo no dí nunca mi nombre y mis apellidos. En ese tiempo, antes de darte a ti a luz era menor de edad, y nunca di mi nombre verdadero, ni mi apellido. Si es que mi vida ha sido siempre una mentira… Ahora es cuando mi vida es una verdad… Ni quieras saber lo mal que yo lo he pasado por la mentira que he vivido siempre. Ahora, de unos pocos años para acá, es cuando mi vida está estable, y cuando estoy y soy una nueva persona. Pero… mi vida ha sido siempre un asco. He destrozado vidas y he destrozado hasta mi propia vida”.

Un escudo emocional

Semíramis González, que conoce y trata a Azcona desde hace años, será quien viaje a Málaga a buscar a Isabel para traerla a Madrid. La madre esperará en el Círculo de Bellas Artes rodeada de los espectadores –algunos de ellos serán rostros muy conocidos- mientras Abel hará en solitario el camino, al reencuentro con la madre, desde el lugar donde vino al mundo. Semíramis opina que la performance que hará Azcona es “una manera de sublimar” tanto sufrimiento: “Como es algo tan difícil de resolver emocionalmente, digamos que dejas que la obra lo resuelva. Esta performance es el paso final de un proceso emocionalmente doloroso doloroso y en el que solamente la performance puede servir como catalizador de esas emociones que provoca un encuentro tal”.

El trabajo de Azcona tiene para Semíramis González una potencia especial. “A mí me interesan los proyectos, y en este caso específicamente el trabajo de Abel, que son reconocidos por un público que no es el del arte. Porque este mundo nuestro (el del arte) a veces es muy elitista. No es una performance pensada específicamente para el mundo del arte, es un arte que tiene una respuesta más social. Y eso también me parece interesante: salir del marco en el cual sólo nosotros nos conocemos a nosotros, pero al final resulta que no tenemos ninguna relevancia más allá de nosotros y luego estás en una queja constante. Me parece muy interesante que a veces el mundo del arte deje de estar en sí mismo.”

La comisaria gijonesa es consciente de que la obra de Azcona “es muy polémica y no sigue la norma. Las críticas son inevitables y yo las asumo porque entiendo que nunca llueve a gusto de todos, pero también es importante lograr que el arte tenga ese impacto social”. González cree en el arte comprometido que genere un cambio social. La historiadora del arte y comisaria gijonesa, que es ya una referencia nacional en la promoción de la creación contemporánea, especialmente entre las mujeres artistas, incide en la “autenticidad” que hay en toda la obra de Azcona, un artista “que está hablando de sí mismo, no es la historia de nadie”.