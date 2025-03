Transportes tardará dos meses en subsanar los errores del proyecto para desdoblar el tramo Lloreda-Veriña, asegura el Principado

El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, afirmó hoy en la Junta General del Principado que el Ministerio de Transportes remitirá en un plazo máximo de dos meses toda la documentación que falta para que el proyecto para desdoblar el tramo de la carretera GJ-10 entre Lloreda y Veriña pueda superar la tramitación ambiental. Numerosos errores y carencias en el proyecto y el estudio ambiental motivaron que el Ministerio para la Transición Ecológica no lo diera de paso, lo que obliga a reiniciar la tramitación ambiental, una vez que se corrijan las deficiencias, con un nuevo periodo de consultas y alegaciones incluido.

Antes de llegar a ese punto, el Ministerio de Transportes tendrá que elaborar los estudios que echa en falta Transición Ecológica y subsanar los errores e incongruencias del proyecto de los que advirtieron tanto desde diversos departamentos de Transición Ecológica como desde diversos servicios del Principado. Los dos meses apuntados hoy por Alejandro Calvo son los que empleará Transportes para poner todo en orden y solicitar de nuevo el inicio de la tramitación ambiental, si bien el consejero no empleó esta expresión en su comparecencia, usando, en cambio, la expresión "aportar documentación".

Calvo hizo estas consideraciones en respuesta a una interpelación del diputado de Foro Asturias Adrián Pumares. El Consejero, tras recordar que el desdoblamiento de la GJ-10 "es la pieza fundamental para mejorar los accesos terrestres al puerto de Gijón para solucionar gran parte de los problemas de movilidad en la ciudad de Gijón", ya que va a absorber más de 26.000 vehículos diarios, añadió que "al hilo de las dificultades surgidas en la tramitación ambiental y en contacto con el Ministerio de Transportes, lo que nos han trasladado es que en un plazo máximo de dos meses estarán en disposición de aportar la documentación adicionada por el Ministerio para la Transición Ecológica".

Las previsiones iniciales es que la obra se hubiera licitado en esta primavera. El nuevo objetivo del Principado es que se licite antes de que concluya el año. En ese sentido, Alejandro Calvo consideró que "Lloreda-Veriña va a salir adelante, tiene un proyecto en revisión y tiene los mimbres para que se pueda licitar y el objetivo y el compromiso y lo que exige el Principado es que se haga en este año".

El Consejero de Fomento también recordó que proyectos que enlazarán con este tramo viario y que son competencia del Principado ya están ejecutados: "Lloreda-Veriña tiene que conectar con infraestructuras que el Principado ya ha hecho, el enlace a Zalia-La Peñona y el proyecto de las glorietas de Roces, que también enlazará con la A-8, que soporta más de 50.000 vehículos en este momento. El desdoblamiento de Lloreda-Veriña está en tiempos de llegar en el momento adecuado", insistió.

En cuanto la nueva demora en este primer tramo de los accesos a El Musel desdoblando la GJ-10 (antigua AS-19), el consejero consideró que es "fruto de la descoordinación y hay cuestiones que pueden ser interpretables, si debe ser ahora o en la fase de ejecución lo que se está solicitando".

La visión de Pumares es diametralmente opuesta. Por un lado calificó de "extraño lo acontecido, porque antes de llegar a su fin cualquier declaración de impacto ambiental se lanzan avisos" para dar pie al promotor del proyecto de que corrija las deficiencias detectadas, ante lo cual "pensar que estamos ante un error inocente se hace muy complicado". Además, Pumares también opina que es complicado que la licitación de la obra se vaya a poder lanzar este año.

Alejandro Calvo, por su parte, reprochó al diputado de Foro que su partido no hubiera sido igual de crítico con el fiasco de la primera licitación de esta obra: "lo que es llamativo es que no nos acordemos de que este proyecto se licitó en 2017, con otros colores en las administraciones y ni hubo reacciones enérgicas, sino que lo que se hizo unos meses después, con un 4% de ejecución, cerrarlo en un cajón, no se volvió a recuperar este proyecto hasta que volvió al Gobierno central el PSOE y evidentemente eso sí que fue una licitación fake".