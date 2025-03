El pozo de tormentas del Arbeyal, a juicio: la empresa exige 1,3 millones en medio de una batalla política entre Foro y PSOE

"Todos los retrasos que denuncia la empresa, todos, fueron consecuencia de la gestión de Foro", señaló ayer la edil socialista Marina Pineda en respuesta al anuncio del actual gobierno local de que la construcción del pozo del Arbeyal terminará en juicio y con un posible reclamo millonario. Quien fue presidenta de la EMA al final del pasado mandato acusó al forista Jesús Martínez Salvador, actual presidente de la empresa, de "cinismo": "Las causas (de la reclamación) no tienen nada que ver con la gestión del PSOE, sino con los errores cometidos por Foro en su último mandato". El PSOE aseguró que "la obra comenzó con un retraso de tres meses ya que contrataron (en la época de Foro) la obra sin tener la licencia del propio Ayuntamiento" y que "en los informes para conceder esa licencia se detectaron defectos en el proyecto constructivo, como es la disposición de una parte de los terrenos que eran propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social". Pineda añadió que "toda esta información" se incluyó en el consejo de administración de la EMA del 6 de junio de 2023. En un comunicado posterior y en respuesta a la socialista, desde la actual presidencia de la EMA se señaló que el acta de esa reunión se decía que "no proceden los importes reclamados por daños y perjuicios de costes indirectos, ya que la obra no estuvo paralizada en ningún momento", así como en el traspaso de poderes los socialistas trasladaron a Foro que se "entendía" que había "argumentos legales para desestimar" las alegaciones de la constructora. "La anterior presidenta ocultó el alcance del posible perjuicio", replican desde Foro.