Pañeda lamenta que en La Calzada "se esté politizando la cuestión deportiva"

El concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, aplaudió ayer la iniciativa de los cuatro clubes de La Calzada que se han unido en una plataforma para reclamar más y mejores instalaciones, defendió las obras que se han hecho durante su etapa en los complejos deportivos de la zona y cargó contra la asociación de vecinos del barrio por considerar que "se está politizando la cuestión deportiva". Este último punto viene por unas palabras del presidente de la entidad, Carlos Arias, que demandaba que el "deporte no se convirtiera en un lujo". "Los clubes deportivos tienen línea directa conmigo. Todos tienen mi teléfono personal", aseguró el edil.

Pañeda se mostró a favor de que exista una nueva plataforma a la que de momento se han adscrito el Telecable, el Voleibol La Calzada, el Arbeyal y La Calzada Rugby. "Siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo. Siempre he apoyado el asociacionismo y me parece que cuantos más se junten mejor", expresó el popular. "Lo que me da rabia es que se politicen ciertas cosas", añadió en referencia a esas palabras de los vecinos que, en palabras de Carlos Arias, pedían que el deporte "no fuera un lujo en el barrio" y que "estuviera a alcance de todos".

Pañeda se mostró crítico con esta visión ya que entiende que el deporte es accesible en la ciudad. "Cualquier niño o niña cuyos padres estén bonificados por la renta pagan dos euros y medio al año, insisto, al año en las Escuelas Deportivas", recordó. El concejal añadió también que los clubes deportivos tienen contacto frecuente con su concejalía. "Todavía hace muy poco estuve en contacto con el Galaica, el presidente del voleibol estuvo reunido con el Patronato Deportivo la pasada semana y con Fernando Sierra me cambio ‘whatsapps’ casi todos los días", comentó el concejal de Deportes.

El edil defendió las obras que se han ido haciendo en lo que va de mandato. "Todo lo que nos piden lo vamos haciendo. Vamos a poner marcadores en Mata Jove, también unas pantallas de led. Insisto, lo que nos piden y lo que se puede hacer lo vamos haciendo. Hacer ahora un pabellón nuevo en la zona oeste es complicado", recalcó. En ese sentido, el concejal también puntualizó que se ha cambiado la cubierta del pabellón de Mata Jove, que se han puesto nuevas gradas y que se sigue trabajando en el proyecto para hacer un nuevo polideportivo en el Complejo Deportivo de La Calzada. "Me politizan algo que no es real. A los clubes se les atiende y se les consiguen cosas", remarcó Pañeda.

"Línea directa conmigo"

"Me gusta el aspecto de lucha porque sea más fuerte el deporte de la zona oeste, pero los clubes tienen línea directa conmigo", remarcó el popular en referencia a la creación de la nueva plataforma de los clubes de La Calzada. Jorge Pañeda recordó, para finalizar, que mañana viernes presentará una nueva iniciativa para practicar deporte de forma gratuita en siete parques diferentes de la ciudad. Será, en concreto, el programa "Parques Saludables", para el que explica el edil del Partido Popular remarca que no será necesaria la inscripción previa.