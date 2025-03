Julio Ramos, la voz comprometida con la libertad se hace oír en La Calzada

Gijón, esa ciudad sin puertas, libre y mestiza

Xixón, abierta y generosa como una amiga

Gijón, si es justa ni una causa das por perdida

Xixón, seguro que mañana también será un gran día

La vida hizo que Julio Ramos naciera en Oviedo pero suya fue la decisión de convertirse en un gijonés, y más en concreto en un gijonés de La Calzada, y de dedicarle a Gijón una de sus canciones. Ese «Gijón, Xixón» que recitó su amiga Carmen Yáñez como cierre del acto de inauguración de la plaza que, desde hoy, hace perpetua la presencia en su barrio del músico e histórico militante socialista y ugetista fallecido en agosto de 2023 a los 74 años de edad. Esa militancia socialista fue la que impulsó la presencia en el acto del presidente del Principado, Adrián Barbón, junto a la Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, que ejerció de anfitriona.

Junto a ellos la viuda de Ramos, Inés Fernández, y su hermano Julio en una plaza llena de personas: una gran mayoría militantes socialistas. Entre ellos la primera Alcaldesa de la ciudad, Paz Fernández Felgueroso, casi todos los ediles del actual grupo municipal y los candidatos en el proceso electoral abierto en la Agrupación Gijonesa, Monchu García y Fran López.. Y aunque Julio Ramos nunca verá el monolito donde se le recuerda, en castellano y asturiano, como "cantautor que renovó la música asturiana. Sus canciones y vida son ejemplo de compromiso con la libertad, la cultural, la democracia y la solidaridad", su historia no es ajena a esa plaza en el corazón de la nueva ecomanzana de La Calzada.

La plaza de Julio Ramos en La Calzada durante su inauguración. / Juan Plaza

Lo contó su viuda al recordar que «vivíamos aquí detrás y vimos nacer y crecer la plaza; cuando ya estaba casi acabada me di cuenta de que no tenía nombre y le dije Julio Ramos no estaría mal. Me contestó con un pues no me importaría». Pasado el tiempo, y tras la muerte de Ramos, su mujer recuperó esa idea y se la transmitió a Francisco Villaverde. Más de mil firmas se reunieron para pedir hacer realidad ese nombre en esa plaza de su barrio de su Gijón. Aunque, confesó Inés Fernández, si algo era Julio Ramos era "del Oviedo, no de Oviedo, del Oviedo. Pero a Oviedo no le escribió una canción fue a Gijón".

Tres cosas destacó el presidente del Principado, Adrián Barbón, de «Julio Ramos, de Julín para su familia, de Xulio para quienes reivindican el asturiano como él lo hizo con el nuevo cancio astur ligado al xurdimiento»:su compromiso con las ideas desde su militancia socialista y ugetista, ser un hombre de barrio y del barrio de La Calzada y una vida que fue un canto a la libertad. «Su compromiso fue permanente en los momentos muy duros de lucha contra el franquismo pero también en el último momento al ver esa ola reaccionaria que pone en peligro lo que pensamos que se había conquistado, la libertad», sentenció Barbón. El presidente, que acabó su intervención con la letra de una canción de Ramos pidió a los asistentes, muchos compañeros de partido, que cuando pasen por la plaza o lleven a ella a sus hijos o nietos «les expliquéis quien era Julio Ramos, su compromiso, su militancia y su defensa de la libertad.

De honrar al artista y a la persona habló Carmen Moriyón."Es un reconocimiento merecido a un cantautor especial para Gijón y para Asturias pero también a la persona que dejó huella de bondad e implicación en Gijón y en La Calzada", concretó la Alcaldesa, que estuvo acompañada por la edil de Cultura, Montserrat López Moro, y de Atención a la Ciudadanía, Abel Junquera. «Ese reconocimiento queda ahora sellado para siempre con esta plaza», sentenció Moriyón tras poner en valor la «obra que esculpió Julio Ramos en el mayor proceso de renovación de la música en Asturias».