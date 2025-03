Gonzalo Mallo se perfila como director general de la EBHI

La cesión gratuita por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón al Ayuntamiento de 3.848 metros cuadrados en el antiguo astillero de Naval Gijón, destinados a extender el paseo marítimo gijonés, ha pasado el filtro de Patrimonio del Estado, cuyo visto bueno es preceptivo para una cesión de este tipo. La operación también cuenta con el respaldo de Puertos del Estado, pero está pendiente de que la ratifique el Consejo de Administración de El Musel, mientras el Ayuntamiento está a la espera de este último paso, dado que su objetivo es iniciar las obras de urbanización del nuevo tramo de paseo marítimo después del verano, previa licitación de las mismas.

No está claro si los plazos van a poder cumplirse. Patrimonio del Estado firmó el pasado 10 de febrero el visto bueno a la cesión de ese suelo, en respuesta a la consulta formulada por Puertos del Estado, que también avaló la operación. La ratificación de la cesión, no obstante, no se incluyó en el orden del día de la primera reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón que presidió Nieves Roqueñí, el pasado 20 de febrero.

Con la cesión gratuita de ese suelo que se va a destinar al disfrute público, se va a redondear la operación para el traspaso a manos municipales del suelo del Puerto en Naval. Otros 35.000 metros cuadrados, que tendrán aprovechamiento lucrativo en el futuro parque empresarial ligado a la economía azul, fueron vendidos por la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento en 4.647.877,04 euros. Esa compraventa se escrituró el pasado 12 de diciembre por parte de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el expresidente de la Autoridad Portuaria Laureano Lourido en un acto que estuvo presidido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del gobierno de España, José Antonio Santano. Estuvo presente la delegada del Gobierno de España en Asturias, Adriana Lastra.

Por entonces se contaba conque la cesión gratuita de los 3.848 metros cuadrados restantes se solventase en cuestión de semanas, dado que el Consejo Rector de Puertos del Estado no iba a poner trabas a esa cesión tras haber aprobado la venta del resto de la parcela y que Patrimonio del Estado ya tenía en su mano toda la documentación para pronunciarse al respecto.

La tramitación del expediente para la cesión gratuita al Ayuntamiento del suelo que va a destinarse a ampliar el paseo marítimo gijonés se remonta a hace más de un año. Inicialmente el Ayuntamiento había intentado convencer al Puerto de que participara como socio en el proyecto de Naval Gijón, aportando los terrenos, algo inviable dado que el endeudamiento provocado por la obra de ampliación de El Musel obliga al Puerto a vender activos para ir amortizando el préstamo de 215 millones de euros que en su día le concedió Puertos del Estado.

Esto no ha impedido que en los últimos años se haya producido otras cesiones gratuitas al Ayuntamiento, como es el caso de varias calles en el entorno del Puerto Deportivo y del Musel. El destino a paseo público de los 3.848 metros cuadrados que se van a ceder en Naval Gijón es lo que también permitió optar por la cesión en este caso, en el marco de la operación para comprar los 35.000 metros cuadrados restantes.

La solicitud de cesión se hizo a la par que la de compra por parte del Ayuntamiento el 30 de enero de 2004. Patrimonio del Estado recuerda que es posible la cesión gratuita de esos 3.848 metros cuadrados al ser la beneficiaria otra administración pública y destinarse a fines de utilidad pública.

Gonzalo Mallo, primer director de la Autoridad Portuaria con Laureano Lourido (durante un breve periodo) y directivo de la EBHI, se perfila como nuevo director general de la EBHI para sustituir en el cargo a Lucía Herrero, a quien la nueva presidenta portuaria tiene previsto relevar. Eso sí, el suyo no es el único nombre sobre la mesa. También están el exconsejero de Empleo, Industria y Turismo Isaac Pola, y Pablo Crabiffosse, director de Servicios Generales en el Puerto.