El Puerto estudia la posibilidad de asumir el futuro paseo de Naval Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón estudia la posibilidad de urbanizar por sí misma la franja de su antigua parcela en Naval Gijón que va a destinarse a prolongar el paseo marítimo de Gijón, 3.848 metros cuadrados que la anterior dirección del Puerto había acordado ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Gijón, para que fuera el Consistorio, liderado por la forista Carmen Moriyón, quien asumiera el desarrollo de ese nuevo paseo. Esa cesión ya ha pasado todos los filtros administrativos, con el visto bueno tanto de Puertos del Estado como de Patrimonio del Estado, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. La decisión de transferir o no el suelo al Ayuntamiento, no obstante, no está cerrada y ese asunto "es probable" que se vaya a tratar en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón que está previsto que se celebre el próximo 31 de marzo, indicaron fuentes próximas a los nuevos responsables portuarios.

La cesión de los 3.848 metros cuadrados destinados a paseo marítimo forma parte del acuerdo en virtud del que el Puerto también vendió otros 35.000 metros cuadrados al Ayuntamiento el pasado mes de diciembre por 4.647.877,04 euros, un terreno que se prevé destinar al desarrollo del futuro parque empresarial ligado a la economía azul. Entonces el PSOE de Gijón fue muy crítico con la operación, reclamando un mayor compromiso puerto-ciudad, en lugar de hacer caja con el suelo portuario. Aquella venta ya está escriturada, con lo que no tiene marcha atrás.

Ese mayor compromiso del puerto con la ciudad fue también uno de los encargos que recibió la nueva presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, cuando tomó los mandos del Puerto. Fuentes que apuestan por esa línea ven difícil frenar la cesión del suelo para paseo marítimo al Ayuntamiento una vez que ha pasado todos los filtros administrativos y Patrimonio del Estado no ha puesto objeción alguna. Otras, en cambio, insisten en que lo que hay es "un compromiso del Puerto con la ciudad de Gijón", tras el mandato del presidente autonómico, Adrián Barbón, a Roqueñí de que el Puerto de El Musel estuviera abierto a la ciudad y que "la fórmula" para que esto se concrete en lo que atañe a la prolongación del paseo marítimo en la parcela de Naval Gijón puede ser de una o de otra manera, estando abierta la posibilidad de que el terreno no se transfiera.

La Autoridad Portuaria de Gijón ya ha ejecutado en ocasiones previas actuaciones de mejora del entorno para los ciudadanos de Gijón, como fueron la regeneración de las playas de Poniente y El Arbeyal y sus respectivos paseos marítimos, en el primero de los casos rebautizado como Paseo de Vicente Álvarez Areces.

El gobierno local de Gijón tiene en sus planes poder inaugurar en este mandato el nuevo paseo marítimo en Naval Gijón, lo que le llevó a interesarse ante los nuevos responsables portuarios por la tramitación de esa cesión. Está por ver si la decisión del Puerto es seguir adelante con la hoja de ruta pactada por Moriyón y el anterior presidente del Puerto, Laureano Lourido, o si El Musel opta por protagonizar el desarrollo de esa zona para los ciudadanos. De momento, se insiste en que "la voluntad del Puerto es la implicación total con la ciudad en la regeneración de esa zona, trabajando con el Ayuntamiento y la ciudad. Las fórmulas de lo que se va a hacer, se tratarán en el Consejo de Administración", órgano que cuenta con representantes del Principado, del Ayuntamiento de Gijón, del Estado y de organizaciones empresariales.

Patrimonio del Estado dio el visto bueno a la cesión de ese suelo al Ayuntamiento de Gijón el 10 de febrero, sin que el asunto se incluyera en el orden del día del primer consejo portuario que presidió Nieves Roqueñí, el 20 de febrero. En cuanto al desarrollo del parque empresarial de Naval Gijón, está pendiente de la compra de los terrenos de Pymar en Naval Gijón.

