La demolición de la nave de Flex: lío de informes y empresas que abandonan

El proceso de elección de la empresa que se haga cargo de la demolición de la nave de Flex, en La Calzada, se está liando más de lo que el Ayuntamiento y los vecinos querrían. La licitación recibió 18 ofertas pero, a finales de febrero la mesa de contratación abría un periodo de alegaciones al considerar que 13 de esas ofertas estaban incursas en presunción de anormalidad

La presunción de anormalidad afecta a las ofertas de las empresas Construcciones y Desmontes Ribera Navarra, Excavaciones Graval, Hercal Diggers, Erri-Berri, Eneas Servicios Integrales, Construcciones Arribas Gozalo, Urcotex Inmobiliaria, Excade, Deltapunt 3000, Afesa Medio Ambiente, Trandex y las uniones temporales de empresas (UTE) conformadas por Manuel Manceñido y Zanjadoras y Desmontes y Viuda de Sainz e Inmeva.

Superado el plazo siete de los licitadores no han presentado justificación de sus ofertas, con lo que se les da ya por excluidos del procedimiento. Pero es que, además, la mesa de contratación no da por bueno el informe técnico municipal respecto a las ofertas a la baja de las otras seis empresas que si contestaron. Se entiende que el «el informe no está suficientemente motivado» y se pide elaborar otro.

Así las cosas, por ahora solo han pasado el filtro las ofertas de Demoliciones Dema, Esvedra Obras y Reformas, Demoliciones Córdoba, Canalizaciones y Derribos Safor y Posada Organización.

El precio máximo del contrato, con el 21% del IVA incluido, es de 1.077.847 euros y la previsión del Ayuntamiento pasaba porque la demolición arrancara este verano. tras años de espera y quejas por parte de los vecinos, que llevan años denunciando el foco de insalubridad e inseguridad en que se ha convertido ese espacio.