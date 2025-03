Los representantes vecinales piden "más acción" ante las "buenas intenciones" para paliar la contaminación en la zona oeste

"Una declaración de buenas intenciones". Así resume Carlos Arias, presidente de la Asociación "Alfonso Camín" de La Calzada el decálogo que ayer se acordó en la reunión entre la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la Plataforma contra la contaminación en la zona oeste. En el encuentro, Rodrigo Pintueles expresó su voluntad de llevar diez peticiones a la consejería de Transición Ecológica. Entre ellas se encuentra la creación de un corredor verde con una doble intención: renaturalizar la zona y hacer una barrera entre los barrios y las fábricas.

En dicho comité estuvo presente José Luis Rodríguez Peón, miembro de la Plataforma y representante de la asociación "Santa Cruz de Jove", que expresó su intención de "seguir luchando" para bajar los índices de contaminación y que hay que "esperar y tener esperanza" sobre el asunto del bulevar verde, apela a cierto negativismo ante una nueva propuesta que, como a los representantes vecinales de la zona, le deja con dudas. "Para hacer el bulevar lo primer hay que retirar son los camiones y el tráfico", expresa Rodríguez haciendo hincapié en el problema que sufren a diario los vecinos con el tránsito de vehículos por la avenida Príncipe de Asturias.

Álvaro Tuero, presidente de la asociación "Atalía" de El Natahoyo, mantiene sus reservas. "Encantado de que llegue, pero estoy desilusionado". En su memoria tiene el acuerdo al que se llegó hace más de dos décadas con el Ministerio de Obras Públicas, con el que se iba a reformar la avenida. "Se aprobó que la vía pasaba a ser municipal, con dos carriles y una zona verde en medio". De eso, asegura que no queda nada y que no se fía de este nuevo plan "hasta que de verdad esté hecho". Tuero también hace referencia a las iniciativas de "Gijón Ecoresiliente" de los minibosques y a otros parques de la zona como son los jardines de Lázaro Cárdenas. "Son cosas que hay que mantener y no cargárselas".

En la misma línea, Carlos Arias espera conocer de primera mano el proyecto. Hasta el momento, señala que es "un globo sonda" lanzado por parte del Ayuntamiento. "Esperamos rigor y transparencia en lo que presenten. Es un tema muy serio como para andar jugando con él". Su preocupación, al igual que la de sus homólogos, radica en la falta de claridad en el proyecto. Por parte del Ayuntamiento, señalan que será una gran zona verde, pero que por el momento es un boceto sobre el que tienen que estudiar. El plan de renaturalización podría estar estrechamente ligado a la idea de desviar el tráfico de forma definitiva de Príncipe de Asturias. Las primeras impresiones de Charo Blanco, presidenta de la Asociación de Moreda, pasan porque sin atajar la contaminación el corredor es una medida inútil. "Es tapar el sol con un dedo". Pero confía en un acuerdo entre Ayuntamiento y Principado. "Veo disposición y con un poco de voluntad se puede ir mejorando, pero hay cierta urgencia".

Atajar la contaminación

"La legislación debería de haber entrado en el momento que se puso el puerto. Va siendo hora y nos está costando la salud y, a veces, la vida", reitera Blanco. Al margen del corredor, las otras propuestas del decálogo afrontan la problemática de la contaminación, con el benceno como protagonista. "Estamos viendo que no hay solución y el problema sigue yendo en aumento". Medidas de prevención y control o una legislación específica son algunas de las ideas que Víctor Cela, desde la asociación de la Asociación de Portuarios, aprueba. "Estamos dejados de la mano de Dios y somos los que más lo sufrimos. Veo muy bien que se tomen cartas en el asunto y se lleve al Principado". Pero también es incrédulo con que el problema se solucione de forma rápida. "Hasta que no se vaya a Madrid y se dé un golpe sobre la mesa va a seguir todo igual".

Sotero Rey, presidente de "El Muselín Vivo", concuerda con Cela en que tiene que ser el gobierno central el que solucione el tema. "Si se consiguiera la declaración de la zona contaminada entraría financiación para acometer todos estos planes". Sobre la reunión con Pintueles, agradece la intención del Ayuntamiento en tomar la iniciativa. "Todo lo que sea intentar poner medidas en el asunto es bienvenido, pero se necesita acción". La misma que reclama Rita Rendueles, presidenta de la Asociación "Virgen de la Soledad" en el Grupo Pescadores. "Es vergonzosa la contaminación que hay. El asunto es que tienen que eliminar los camiones y explicar bien todo el proyecto a los que de verdad lo padecemos".