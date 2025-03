La Calzada amenaza con reactivar las protestas si no hay avances en el derribo de la nave de Flex

Las complicaciones que está teniendo el proceso de elección de la empresa que se ocupe de la demolición de la nave de Flex están generando más que preocupación entre los vecinos de su entorno. Vecinos que llevan años luchando por eliminar ese foco de inseguridad e insalubridad y que pensaban que esta podía ser la vencida al asumir el Ayuntamiento la operación, que tiene un coste de un millón de euros.

En contacto con los vecinos está la asociación «Alfonso Camín» de La Calzada, que impulsó hace unas semanas protestas en la calle que se decidieron interrumpir ante la licitación de la demolición. Ya hay una cita convocada para la semana que viene entre la asociación vecinal y el colectivo de afectados «para valorar la situación. Si el proceso vuelve a estancarse, reactivaremos las concentraciones», avisa el presidente vecinal, Carlos Arias.

Entre los vecinos existe la preocupación de que la complejidad en la elección de la empresa se convierta en una excusa para un nuevo retraso en la ejecución de una demolición anunciada varias veces y que ahora se esperaba para el verano. «Los afectados reclaman información directa sobre el avance del proceso y los plazos previstos para la demolición», explica Arias. Y es que las inclemencias del inverno han servido para que el deterioro de la nave vaya a más; igual que la insalubridad en todo el entorno.

La licitación de la demolición recibió 18 ofertas pero, a finales de febrero la mesa de contratación abría un periodo de alegaciones al considerar que 13 de esas ofertas estaban incursas en presunción de anormalidad. La presunción de anormalidad afecta a las ofertas de las empresas Construcciones y Desmontes Ribera Navarra, Excavaciones Graval, Hercal Diggers, Erri-Berri, Eneas Servicios Integrales, Construcciones Arribas Gozalo, Urcotex Inmobiliaria, Excade, Deltapunt 3000, Afesa Medio Ambiente, Trandex y las uniones temporales de empresas (UTE) conformadas por Manuel Manceñido y Zanjadoras y Desmontes y Viuda de Sainz e Inmeva.

Superado el plazo siete de los licitadores no han presentado justificación de sus ofertas, con lo que se les da ya por excluidos. Pero es que, además, la mesa de contratación no da por bueno el informe técnico municipal respecto a las ofertas a la baja de las otras seis empresas que sí contestaron. Se entiende que el «el informe no está suficientemente motivado» y se pide elaborar otro. En ese punto está la licitación.