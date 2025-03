Gijón urge mantener la ayuda estatal al autobús municipal: "Es una vergüenza y no vamos a ser cómplices"

La reacción de Gijón ante el posible decaimiento de las ayudas estatales al transporte público si el ayuntamiento no multa en la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada no se ha hecho esperar. Foro Asturias, tanto desde el equipo de gobierno local como a través de su diputado en la Junta General del Principado y secretario general, Adrián Pumares, anunció ayer sendas iniciativas que llevarán a los plenos municipal y autonómico, respectivamente. En ambos documentos la misiva principal es que el Ministerio de Transportes dé "marcha atrás" en sus intenciones. Eso sí, en caso de negativa de Transportes, reclaman que el Gobierno del Principado sea el que asuma la prestación de la subvención a través de una partida específica a incluir los presupuestos regionales. El plazo de presentación de solicitudes para que Transportes revierta su decisión cuenta con un plazo que se cierra a finales de abril.

Pumares incidió en que "no tiene sentido" que mientras el Gobierno de España "no hace absolutamente nada" para acometer obras como el vial de Jove, que tiene un "impacto directo" en el descenso de la contaminación, "descargue" su responsabilidad en los bolsillos de los ciudadanos con coches antiguos que "no pueden cambiar". "Es una vergüenza y no vamos a ser cómplices", sentenció el dirigente de Foro, que dejó claro que la postura de la formación política es "no multar mientras no sea estrictamente necesario".

Obras del Vial de Jove

La iniciativa parlamentaria que Pumares llevará a debate al pleno de la Junta General del próximo miércoles incluye, además de los dos citados puntos, un tercero que apunta, una vez más, al ejecutivo de Pedro Sánchez: el compromiso asumido de la ejecución del vial de Jove, ligado a la instauración de la ZBE de La Calzada. "Mientras no cumplan con su responsabilidad y ejecuten esas obras imprescindibles, Foro no colaborará en esta caza al ciudadano", advirtió Pumares.

En la rueda de prensa donde se hizo este anuncio, en el Ayuntamiento de Gijón, también estuvo el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano de la corporación, Pelayo Barcia. El edil presentó asimismo una iniciativa hermana, que se llevará a debate al pleno municipal del mes de abril.

Al igual que Pumares, Barcia recordó que, en el anterior mandato, las fuerzas de ambos lados del espectro político se comprometieron con la ciudadanía –"especialmente con los vecinos de La Calzada"– a que el desarrollo de la ZBE iría vinculado como condición sine qua non a una alternativa al tráfico pesado que discurre por la avenida Príncipe de Asturias en dirección al puerto de El Musel. Además, el plan de movilidad del anterior equipo de gobierno, aunque derogado, reseñaba que las "posibles restricciones de circulación en la ZBE se vincularán a la ejecución del vial de Jove".

Fondos Europeos

El edil también entró en harina con la cuestión de los Fondos Europeos solicitados por la anterior corporación, encabezada por la socialista Ana González, para ejecutar el vial de Jove o actuar en la carretera GJ-10. "Decían que iban a perder esas ayudas y se demostró falso el 31 de diciembre de 2024 cuando presentamos todo el proyecto", relató, "no tenemos constancia de que todo lo desarrollado para la ZBE sea así, no hay ningún problema".

En opinión de Barcia, desde el Ministerio de Transportes ven que las cosas "no van al ritmo" que les gustaría y deciden "penalizar" el bolsillo de unos gijoneses a los que ponen "entre la espada y la pared". "Nos quieren obligar a hacer cosas que creemos injustas y que, tanto nosotros como otras formaciones, nos comprometimos a no hacer", remató el responsable municipal de Transportes.