Gijón urge plazos claros ante "una obra prioritaria" para la ciudad

La palabra provisional en Gijón dejó de tener vigencia hace algunos años, casi tantos como los que lleva la estación de tren de Moreda en pie. Con la reunión de Gijón al Norte a la vuelta de la esquina, se espera que tanto el asunto del terminal ferroviario como el del viaducto de la calle Carlos Marx, que apunta a desaparecer en los próximos meses, se pongan sobre la mesa con plazos fiables este jueves. Parece irónico que algo que se inauguró en 1996 como es el caso del puente, vaya a caer antes que la estación de tren que, en 2011, se le puso la etiqueta de provisional después del derribo de la existente junto a San José. Desde entonces, se ha convertido en el apeadero principal de la ciudad pese a que sus características no están preparadas para ese objetivo.

Nemesio López, en la plaza Industrias. / Juan Plaza

"Cuando empezaron a comentar que iban a quitar la antigua estación, los vecinos pusieron trapos negros en las ventanas para protestar. Yo no puse nada porque lo veía una ventaja si la construían cerca de casa. Pero estamos hablando de la idea. Luego ves que hicieron esta aquí y no se ha solucionado nada. Para eso no la quiero", recordaba Manuel Fernández, vecino del barrio de Moreda desde hace 27 años. La misma opinión fue compartida por José César Meana. "Hoy decían que la de Oviedo era de tercera, pues esta es de cuarta división", lanzaba.

José César Meana, en la calle Carlos Marx, con el viaducto al fondo. / Juan Plaza

"Cada legislatura cambia el proyecto, es una vergüenza, aquí no se acaba una obra. No pueden insultar a la ciudadanía. La estación de autobuses también la iban a cambiar hace 30 años y sigue como estaba", detallaba Marino Fernández a su amigo Nemesio López, que se mostraba más flexible en su explicación. "Que la hagan donde quieran, pero que la hagan bien. Lo importante es que la gente viaje en tren y deje los coches en casa. Así incentivarán a la gente". Para Armando Fernández, el terminal de Moreda representa un símbolo de la falta de apoyos que ha tenido la ciudad en este tipo de infraestructuras. "Es una obra prioritaria no solo para la ciudad, también para Asturias. Llevamos 20 años esperando".

Armando Fernández, en el aparcamiento de la estación de tren de Moreda. / Juan Plaza

A la espera del derribo del viaducto de Carlos Marx

Al margen de la estación de tren, en la zona hay otras dos grandes obras por acometer, una de ellas, el mencionado viaducto de Carlos Marx. "Está bien que hagan la reforma para evitar jaleos y líos. Además de que quitas todo lo que está debajo del puente, que es una zona que no se puede ni pasar", detallaba José César Meana que también aprueba la idea que se tiene, muy alejada de los primeros planes que se plantearon, de convertir el Solarón en un pulmón verde. "Todo lo que sea para parques, bienvenido sea. Para como dicen que va a quedar, ha valido la pena que no hiciesen nada estos años. Si hubiesen edificado todo lo que tenían pensado, ni parques, ni aceras ni nada".

Manuel Fernández aseguraba que se mantiene a la espera de ver como se reorganiza el tráfico, pero celebra que se tomen cartas en el asunto "de una vez por todas". "Desviar el tráfico por la avenida Portugal fue algo para salir del paso. El proyecto que han planteado tiene buena pinta, pero me parece que todavía van a tardar años en ponerse de acuerdo y hacerlo", pronostica con el sesgo negativo del que ha visto muchos proyectos provisionales y pocas realidades definitivas.

