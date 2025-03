Miner "La Espartana" Gutiérrez lleva el ring a Mata Jove diez años después

El boxeo femenino está en auge por púgiles como la olímpica Laura Fuertes o la también gijonesa Miner "La Espartana" Gutiérrez. Su salto al profesionalismo ha añadido visibilidad a este deporte en la región, de la misma forma que ha paseado la bandera de Asturias a nivel nacional e internacional. Ahora, tras meses sobre rings foráneos, quiere volver a pelear en casa. Miner prepara una velada para el próximo 26 de abril en el pabellón gijonés de Mata Jove, la primera "en mi barrio" desde su salto al profesionalismo. Lo hará diez años después de que ella participara en otro combate en este mismo espacio. "Hay que llenar el pabellón", afirma.

Cuenta las horas para el próximo combate mientras guantea con Róber "El Puma" Ménendez en el gimnasio Mirmidones, espacio que ambos regentan. "La Espartana" se prepara para otra de esas peleas "de dar guerra" y sin espacio para rivales de rangos asequibles en los 50,800, el peso mosca. "Me da igual que me caigan palos, lo que quiero es crecer y dar espectáculo, no tener un récord impoluto por buscar perfiles a los que esté segura que vaya a ganar. Quiero guerra", reitera para un combate "pactado a seis asaltos" y para el que, en un primer momento, al otro lado iba a estar la italiana Consuelo Portolani. No vendrá la que fuera aspirante al Campeonato de Europa, pero hay garantías, asegura Miner, de que la velada contará con un boxeo de altura.

"Si ya me motiva pelear en Gijón, imagínese hacerlo en La Calzada, donde crecí", subraya la gijonesa para intentar engordar el número de victorias en su currículum. De momento, lleva cinco en sus diez combates como profesional. Confía en sumar la sexta rodeada de su gente. "Habrá también entre ocho y diez peleas amateur y la idea es acompañar el evento con actividades en torno al pabellón", detalla. Todo con el recuerdo de lo vivido diez años antes, cuando empezaba a dar sus primeros pasos, como amateur, en un deporte especialmente duro para abrirse camino en el ámbito de la mujer. "La última vez que peleé en el Mata Jove fue contra Andrea Mateos. Me paro a pensarlo y me sorprende que haya pasado tanto tiempo ya. Es bonito porque, además, desde entonces no hubo boxeo en el Mata Jove", señala Miner.

El proyecto liderado por "La Espartana" nace como una pequeña prueba con el objetivo de poder darle continuidad. "Si sale bien, la idea es poder traer más combates de calidad a Gijón y a La Calzada. Necesitamos entre todos darle importancia a este deporte y a este tipo de iniciativas", afirma la boxeadora gijonesa.