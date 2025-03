La izquierda pide activar la zona de bajas emisiones

Los grupos municipales de izquierda acusaron ayer de "negacionista" a la concejalía de Movilidad por su intención de buscar que el Ministerio de Transportes excluya de sus requisitos para las nuevas ayudas a Emtusa la obligación de que la zona de bajas emisiones (ZBE) ponga multas ya este año. PSOE, Izquierda Unida y Podemos no están de acuerdo con la posición del gobierno local, que quiere retrasar estas medidas punitivas hasta 2028, y acusan al bipartito de poner en riesgo los descuentos de Emtusa a partir de julio.

En concreto, Tino Vaquero, edil socialista, aseguró que el gobierno local "no puede protagonizar este juego de trileros para eludir el cumplimiento de la ley" y aseguró que su partido "ya había advertido" de estas exigencias. Vaquero asegura que habilitar una zona de bajas emisiones sin multas ni restricciones sería "un auténtico fraude de ley".

Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, acusó también al gobierno de "hacer rehenes a los gijoneses de su negacionismo". "Están dispuestos a que la ciudad pierda las ayudas que permiten reducir el precio del billete de Emtusa con tal de no poner en marcha unas zonas de bajas emisiones a las que nos obliga la ley. Si Xixón pierde las ayudas se deberá única y exclusivamente a una decisión del gobierno de Carmen Moriyón". Aprovechó el edil para lamentar la "pérdida" que supuso renunciar, a su juicio, al intercambiador de El Humedal. "Para esto sirve una política de movilidad pensada para no molestar al coche", dijo. Aseguró también que el Ayuntamiento está lanzando "una campaña de bulos y desinformación contra las zonas de bajas emisiones", porque "las restricciones no afectarán a los residentes del barrio".

Por último, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, habló también de "prepotencia" y "negacionismo" tras esta intención del gobierno municipal de retrasar la imposición de multas.

La situación actual responde a que la nueva convocatoria de ayudas del Ministerio, que sería la que permitiría mantener los descuentos de Emtusa a partir del verano, recoge en sus bases que las ciudades con ZBE deben tenerla activa este año, y que para que cuenten como tal deben tener habilitado un régimen sancionador.