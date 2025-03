El Puerto invirtió 16 millones en mejoras ambientales desde 2021

La reactivación de la comisión de coordinación de las actividades potencialmente contaminadores de la Autoridad Portuaria de Gijón, reactivada ayer tras más de un año de retraso, se saldó con dos conclusiones, a juicio de los responsables portuarios, positivas: desde 2021 se han invertido casi 16 millones en mejoras ambientales y la calidad del aire a lo largo de este último año refleja valores "muy por debajo" de los límites legales y que se "acercan" a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). La reunión, presidida por Nieves Roqueñí, responsable del Puerto, contó también con la presencia de representantes del Principado y del Ayuntamiento y de las empresas Ebhi y Alvargonzález. Además de para exponer los datos, la cita sirvió también para pactar la creación de un grupo de trabajo a tres bandas, con el Puerto, el Principado y el Ayuntamiento, para vigilar la mejora en la gestión vertidos portuarios.

Junto a Roqueñí, presidió ayer la mesa Miguel Vallina, responsable de Planificación. Ambos dieron a conocer que las dos estaciones de medición del aire –la de El Musel y la del puerto deportivo– arrojan este año valores "muy por debajo" de los límites de la normativa vigente, sin superar los 25 microgramos por metro cuadrado para partículas de PM10. Y, respecto a las medidas del Plan de Aire de Gijón Oeste, se anunció que las ocho medidas que involucraban al Puerto ya están terminadas. Destacan las siguientes: pavimentación de mueles (2,3 millones), barreras antipolución y cierres perimetrales (5,3 millones), mejora de sistemas de riego y lava ruedas (200.000 euros), inversiones para la intermodalidad (4,9 millones), fomento de la movilidad sostenible (247.000 euros) y partidas de eficiencia energética (2,2 millones).

El Ayuntamiento pide un mayor control a las restricciones del tráfico de sólidos por Príncipe de Asturias

Por lo demás, Roqueñí dio a conocer su intención de crear una mesa portuaria de actividades potencialmente contaminadoras, para la que convocará a las 15 empresas con autorización ambiental para operar en Gijón, y que estarán obligadas a contar con equipos antipolución propios –como cañones de agua– y aumentar sus inversiones en materia medioambiental para renovar sus concesiones, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, estuvo representado por el popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente, que destacó el tono "cordial" de la reunión. Se interesó por la sanción que se está tramitando por la citada barrera antipolución, que no se colocó exactamente en la ubicación prevista. La propia Roqueñí explicó que la sanción del Principado –que firmó ella misma, como consejera, antes de asumir su actual cargo– surge "más por una cuestión formal", por no haber comunicado previamente el cambio. "Ha dicho que (la barrera) va a resultar igualmente efectiva para el fin que se buscaba", señaló Pintueles. El edil también trasladó el margen de mejora que aprecia el Ayuntamiento en cuanto a la aplicación de medidas correctivas para la reducción de emisiones, como es el caso de la prohibición de circulación de camiones con graneles pulverulentos. "Los vecinos de la zona oeste nos comunican, y aportan pruebas, de que esto no se cumple siempre. Pedimos que se hagan controles para que el cumplimiento sea estricto", señaló.

Sobre las medidas de mitigación ante episodios de mala calidad del aire, el Consistorio pidió ayer "hacer públicas todas las acciones" del Puerto, algo que, consideró Pintueles, "ayudaría a enviar un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía. A cambio, aceptó la petición del Puerto de mejorar la conexión del transporte público con El Musel para reducir el uso del vehículo privado.