Transportes rechaza que no se multe en zona de bajas emisiones: "Es la norma"

"Europa ha dado muchas ayudas y nosotros las hemos gestionado con los ayuntamientos para mejorar el transporte urbano. Lo lógico es que las zonas de bajas emisiones (ZBE) se pongan ya en marcha". Son palabras de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, ante la petición del gobierno local de demorar la activación del régimen sancionador de la zona de bajas emisiones de La Calzada hasta 2028 justificando la medida en el retraso de los accesos al Puerto y el fiasco del vial de Jove. La alcaldesa, Carmen Moriyón, señaló también ayer que no aceptará "amenazas" –la retirada de las ayudas estatales al transporte público que afectaría a los descuentos de Emtusa a partir de julio– y el edil Pelayo Barcia, competente en Movilidad, se reiteró en su "compromiso" de no poner multas en las ZBE hasta que los camiones dejen de pasar por Príncipe de Asturias. Las posturas, por ahora, están enfrentadas.

Santano, que ya se había manifestado en este sentido en términos generales respecto a la aplicación de zonas emisiones, señaló ayer, tras entender mejor la propuesta que plantea Gijón, que su respuesta "es la misma" y, por lo tanto, negativa. Entiende que la decisión de vincular la ZBE de Gijón al vial de Jove fue una decisión municipal. "Cada ayuntamiento podrá tomar sus decisiones, podrían haberla vinculado a cualquier otra actuación, pero eso no es lo que se fija en el real decreto. Todos los ayuntamiento deben cumplir la norma", recalcó. Explicó que las ayudas al transporte "establecen unas condiciones que son de aplicación en el segundo semestre del año" y que eso es aplicable "a todos los municipios". Y recordó que "las zonas de bajas emisiones ya tendrían que estar en funcionamiento, pero se ha hecho una especie de prórroga tácita". No parece, por lo tanto, que Transportes quiera dar su brazo a torcer.

Pero el Ayuntamiento tampoco. "Amenazas cero. ¿El mismo Ministerio que no nos saca los camiones de La Calzada quiere que multemos a los coches? ¿Estamos locos?", señaló ayer Carmen Moriyón en una entrevista en Onda Cero. Aseguró la Regidora que su gobierno trabaja en la solución que garantice mantener el compromiso de no sancionar en la zona de bajas emisiones hasta que no haya una alternativa al tráfico pesado fuera de Príncipe de Asturias y "mantener las ayudas al transporte para que nadie se vea perjudicado por esta patraña que se está montando". Barcia, por su parte, señaló también, en su caso en comisión, que no se va a multar. "Los vecinos de La Calzada no tienen de qué preocuparse. Nos comprometimos a que la zona no estará activa hasta que la alternativa a Príncipe de Asturias esté ejecutada y así será", indicó. El edil aseguró que dejar la ZBE sin sanciones no conllevará perder las ayudas que se recibieron de Europa por contar ya con un proyecto técnico y la instalación de la red de cámaras y sensores.

En cuanto a las ayudas al transporte, el primer movimiento del gobierno local es buscar el apoyo del Pleno a una proposición que le exija a al Ministerio "que rectifique" desvinculándolas de la existencia de una zona de bajas emisiones operativas.