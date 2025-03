Urbanizar el paseo de Naval "exige antes un plan especial", avalan los expertos

Varios arquitectos gijoneses avalaron ayer la tesis que defiende el gobierno local sobre la prolongación del paseo marítimo en terrenos de Naval Gijón, en una franja de terreno que la Autoridad Portuaria de Gijón iba inicialmente a ceder al Consistorio, pero que ahora quiere urbanizar por sí misma. Una actuación que, tal y como están las cosas, no se podrá acometer antes de 2027, debido a los 21 meses que faltan para que esté completamente redactado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) necesario para desarrollar la zona, tal como ayer informó LA NUEVA ESPAÑA. Los expertos consultados también consideran que el Ayuntamiento sí podrá acometer antes en los terrenos que tiene en propiedad en la zona una "adecuación" temporal similar a la que se hizo en el Solarón, habilitando el actual parque a la espera del desarrollo urbanístico definitivo de ese área.

Una adecuación temporal es lo que llevará al Ayuntamiento a realizar obras a partir del mes de septiembre en los terrenos que adquirió al Puerto en Naval Gijón, una parcela de 35.000 metros cuadrados, separada de la dársena por una franja de cinco metros de ancho que suma otros 3.848 metros cuadrados y que sigue en manos del Puerto. Desde el Ayuntamiento se confía en que la actuación incluya también ese espacio, algo que pasaría porque el Puerto diera marcha atrás en su intención de desarrollarlo por sí mismo. El desenlace parece que puede ir por otros derroteros dado que la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, informará hoy al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de los planes para actuar en todos los terrenos propiedad del Puerto desde Lequerica hasta Marina Yates, incluyendo la franja de Naval Gijón. Además, el PSOE de Gijón va a impulsar que la Autoridad Portuaria tramite que esos 3.848 metros cuadrados vuelvan a declararse suelo afectado por el dominio público portuario, lo que le daría al Puerto pleno control sobre el mismo. Ese suelo, junto a los 35.000 metros cuadrados ya vendidos al Ayuntamiento, fue desafectada como dominio público portuario por orden de la Ministra de Fomento el 25 de abril de 2014, pasando a tener la consideración de un activo patrimonial del Puerto.

Así las cosas y mientras el Ministerio de Transportes no declare que ese suelo es necesario para el Puerto, la Autoridad Portuaria simplemente es un copropietario más del área de Naval Gijón, con un 8% del suelo por un 52% del Ayuntamiento y un 40% de Pymar.

El arquitecto José Pis señala en ese sentido que, "sin entrar en valoraciones políticas que no me corresponden, ahí el Puerto no es más que un propietario más de los que hay en ese ámbito urbanístico, que requiere de un Plan Especial para desarrollarlo, una reparcelación o proyecto de compensación y un proyecto de urbanización", documentos que deben someterse a un proceso de información pública. En cuanto a los plazos, pone como ejemplo el Plan de Cabueñes, en el que está trabajando y "después de cinco años acabamos de llegar a la aprobación inicial", matizando que en los que participa la administración, como es el caso, la tramitación es más ágil.

En cuanto a los planes del Puerto para asumir la urbanización de la prolongación del paseo marítimo en Naval Gijón, José Pis señala que "del paseo le corresponderá pagar el 8%, igual que tendrá que pagar el 8% de toda la urbanización y el derecho a recibir el 8% de beneficios" del desarrollo del PERI que se va a destinar a un parque empresarial de economía azul, dado que ese 8% es el porcentaje de suelo que tiene en propiedad el Puerto en el PERI. "La franja que posee tiene vocación de ser un paseo marítimo, pero a la hora del reparto de cargas y beneficios en el proyecto de compensación es lo mismo" que si su parcela estuviera en otra parte. Este arquitecto añade que "ningún propietario de ese ámbito puede actuar por su cuenta mientras el proceso urbanístico no se haya desarrollado", sino que los propietarios acordarán, por mayoría, "la reparcelación, urbanización, plazos y calidades".

Lo que sí es posible hacer antes de que se tramite el PERI es una "adecuación en precario como ocurrió en el Solarón, con una adecuación momentánea para poner ahí el parque, de forma provisional. Eso requiere simplemente que el Ayuntamiento de licencia y haga el proyecto; es sencillo tramitar esa adecuación provisional", señala José Pis.

"Ponerse de acuerdo entre los propietarios"

La arquitecta Verónica Durán también incide en que "la pretensión del Puerto de urbanizar el paseo, me parece muy bien, pero para poder hacerlo es preciso ponerse de acuerdo los propietarios y el mayoritario es el Ayuntamiento, y es preciso desarrollar el ámbito mediante el Plan Especial, en el que el que tiene mayoría del suelo es el que tiene la capacidad de iniciar el procedimiento" y las decisiones se adoptan luego en una Junta de Compensación "por mayoría". Además "pretender hacer una actuación de borde perimetral (el paseo costero en Naval Gijón) y no conectarlo transversalmente con la ciudad" sería un error, al no facilitar el acceso al mismo. En su opinión, además "el Puerto se quiere acercar a la ciudad y la ciudad al Puerto, así que lo lógico es que por el bien de los gijoneses se pusiesen de acuerdo".

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE de Gijón, César González, además de afirmar ayer que la franja de controversia "serán terrenos de dominio público portuario y por tanto no será necesario esperar a las decisiones del Ayuntamiento para actuar", replicó ayer a la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega –quien había atribuido al Puerto un intento de ralentizar el proyecto de Naval Gijón– señalando que el Puerto se limita a cumplir su "compromiso" con la ciudad y que "si el proyecto estrella de Moriyón sufre retrasos será única y exclusivamente achacable a su inoperancia".