El Puerto busca dejar sin efecto la cesión del espacio público de Naval Gijón y elevará una consulta a Hacienda

La Autoridad Portuaria de Gijón elevará una consulta al Ministerio de Hacienda tras su decisión de no culminar la cesión gratuita al Ayuntamiento de Gijón de los 3.848 metros cuadrados que aún posee en el antiguo astillero Naval Gijón, los más próximos a la dársena, y que pretende urbanizar, además de mantener el control de los mismos. El asunto está siendo objeto de controversia entre el Puerto y el Ayuntamiento de Gijón, ya que desde el gobierno local se sostiene que la cesión ya estaba pactada, si bien en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria que ayer se celebró, la alcaldesa Carmen Moriyón calificó de "extraordinariamente positivo" el cambio de criterio del Puerto, invitándolo a incorporarse a la Junta de Compensación para desarrollar el PERI de Naval Gijón, en la que el Ayuntamiento ostenta la mayoría con un 52% del suelo.

La consulta al Ministerio de Hacienda suscita interpretaciones diversas según a quien se pregunte. Así, mientras desde el Ayuntamiento se considera que Madrid podría frenar la intención del Puerto de quedarse con esa franja de terreno de nueve metros de ancho obligando a su cesión, otras fuentes coinciden en cambio en que ese planteamiento de informar a Madrid, que puso sobre la mesa el representante de Puertos del Estado, no se abordó en términos de solicitar permiso, sino como una mera comunicación previa, en atención al trabajo que costó conseguir el visto bueno de Madrid a la cesión de un suelo que ahora el Puerto quiere mantener, incluyendo el informe favorable de Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) a la cesión de ese suelo.

El Ayuntamiento actualmente cuenta con la mayoría en el PERI de Naval Gijón, tras haber adquirido en diciembre 35.000 metros cuadrados al Puerto. Las negociaciones con la anterior dirección de El Musel incluían la cesión de los 3.848 restantes que conformaban la parcela de la Autoridad Portuaria. Con la llegada de Nieves Roqueñí a la presidencia de la Autoridad Portuaria, se ha producido un viraje de 180 grados en este asunto y ahora el Puerto quiere mantener ese suelo y desarrollarlo.

El Puerto Deportivo informó en contra del piragüismo en el Muelle por motivos de seguridad

Las referencias a Naval Gijón en el consejo del Puerto se hicieron dentro de un punto del orden del día en el que la presidenta de Roqueñí anunció la intención de crear una nueva línea dentro del Plan de Inversiones 2025 dedicadas a la transformación y modernización de los terrenos portuarios situados en la franja costera, entre el dique de Lequerica (Santa Catalina) en el puerto deportivo hasta el Alto Aboño en Carreño, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El plan contempla una inversión de 3,5 millones de euros en cinco años.

Una actuación integral en la que se enmarcan los planes del Puerto para su espacio en Naval Gijón y de la que no se puede desligar, según este criterio. En ese sentido, Nieves Roqueñí ciñó su participación en el desarrollo de Naval Gijón a la franja más próxima a la dársena, justificando el interés del Puerto en urbanizar ese terreno y mantener su propiedad en que así controlaría el acceso a la lámina de agua de la dársena en la que el Puerto proyecta instalar pantalanes para actividades náuticas. En ese sentido, Moriyón indicó que esos pantalanes sí serían compatibles con los planes para el desarrollo de Naval Azul, donde el Ayuntamiento plantea entre otras cosas crear un centro de actividades náuticas.

El objetivo del Puerto con la actuación en la franja costera de Naval Gijón no solo es contribuir a mejoras en la ciudad, sino también sortear los reparos que el Puerto Deportivo ha puesto a la práctica de piragüismo y de la escuela de vela en el Muelle Local. De hecho, el Puerto Deportivo envió un informe desfavorable al Puerto respecto al traslado de la sección de piragüismo del Grupo a sus aguas, alegando motivos de seguridad. Colocar pantalanes en Naval Gijón permitiría el posible traslado de la sección de piragüismo del Grupo y de la escuela de vela a la dársena que el antiguo astillero comparte con el Tallerón y el Acuario. La postura del Puerto es que la gestión de ese espacio al que se trasladarían las actividades náuticas será más fácil si además de controlar la lámina de agua también controlan el paseo desde el que se accederá, en vez de transferirlo al Ayuntamiento.

Roqueñí menciona carriles bici al hablar de los planes para mejorar todo el paseo litoral

El desenlace de este asunto está por ver. Varios consejeros hicieron una llamada a que ambas partes alcancen un acuerdo y Nieves Roqueñí llegó a indicar que en una reunión que previamente había mantenido con la Alcaldesa planteó la creación de un grupo de trabajo entre el Puerto y el Ayuntamiento para buscar una salida pactada.

La presidenta de El Musel también ofreció un argumento económico para que sea el Puerto el que urbanice el paseo marítimo de Naval Gijón, como es que del coste de esa actuación habría que restar los 120.000 euros en impuestos que el Puerto tendría que pagar si cede esa franja de suelo y que podrá compensar en el impuesto de sociedades si acomete la obra.

La urbanización de Naval Gijón requiere de unos trámites previos, entre ellos la elaboración del Plan Especial de Reforma Interior, que no estará listo antes de 2027. Antes el Ayuntamiento prevé acometer una adecuación temporal de sus 35.000 metros cuadrados, tal como se hizo con los terrenos del Solarón. El Consistorio no está por la labor de autorizar una adecuación temporal de la franja que conserva el Puerto pegada a la dársena, si bien este extremo no se explicitó en la reunión de ayer.

En cuanto al desarrollo del PERI, en el que el Ayuntamiento cuenta con la mayoría del suelo, el 52%, por un 40% de Pymar y un 8% del Puerto, también se pronunció en la reunión del consejo la directora general de Urbanismo del Principado hizo referencias a las consideraciones urbanísticas de un PERI, sobre lo que también habló la Alcaldesa.

El plan del Puerto para contribuir a mejoras en la franja costera de Gijón y Carreño va más allá de Naval Gijón. en el "máster plan" para actuaciones entre Lequerica y Aboño Roqueñí espera trabajar con los dos ayuntamientos, con Puertos del Estado y con el Principado. Entre otras cuestiones, mencionó actuaciones relativas a carriles bici. El Proyecto de Reforma, Ordenación y Accesibilidad que va a encargar el Puerto dentro de la estrategia de la presidenta de El Musel de un "puerto abierto y comprometido con Gijón" incluye los alrededores de la antigua sede del Puerto en la calle Claudio Alvargonzález, los Jardines de la Reina, los paseos de Poniente y el Arbeyal, la antigua dársena de Naval Gijón, el frente del Club Natación Santa Olaya, los accesos a El Musel y a Marina Yates, la zona del antiguo polideportivo de Jove y el Alto de Aboño "cosiendo un frente portuario y orientado a la movilidad sostenible".

En el informe sobre este plan no se hizo alusión a la subasta del edificio de Sanidad Exterior, necesaria para su derribo y acumulación de esa edificabilidad al proyecto de hotel de cinco estrellas en el Muelle. Esa subasta requiere el traslado por parte de Delegación del Gobierno de seis funcionarios que ahora trabajan ahí. El interés del promotor del proyecto por acelerar la compra de ese edificio es uno de los asuntos sobre los que el expresidente de El Musel, Laureano Lourido, dejó información a Nieves Roqueñí, incluyendo una carta que Lourido envió el pasado mes de diciembre a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, pidiéndole "colaboración" con el traslado de esos funcionarios, antes del vencimiento del contrato de alquiler, a otras dependencias para facilitar la operación urbanística.

Lourido solicitó a la delegada del Gobierno que facilitara el proyecto de hotel de lujo en el Muelle

En la reunión del consejo de administración Nieves Roqueñí sí informó al consejo de que ha solicitado al nuevo gerente de Ebhisa, Gonzalo Mallo, que abra una investigación interna ante la desaparición de carbón que NMR no había pagado a Telf. Una investigación interna en Ebhista tendente a comprobar la normativa de prevención del fraude en la empresa participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón.

Roqueñí también ha logrado que la Intervención General del Estado (IGAE) le permita demorar la formulación de cuentas anuales de 2024 de El Musel, cuyo plazo en caso contrario habría vencido ayer, debido al cambio de timón en el Puerto. Se estima que el cierre del año pasado rondará los 5 millones de euros de beneficio.

En la reunión del consejo también e informó sobre los tráficos portuarios en el primer trimestre del año, con un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior y más de cuatro millones de toneladas movidas. El aumento tiene que ver fundamentalmente con un crecimiento del 113% en las descargas de carbón siderúrgico, y de un 57% en el carbón térmico. En graneles líquidos el crecimiento fue del 16%, mientras que la mercancía general cayó en un 9,5%, fundamentalmente debido al descenso en las importaciones de productos siderúrgicos. La pesca aumentó en un 52%.

El consejo también aprobó por unanimidad una declaración institucional que reivindica la obra de ampliación de El Musel.