Mejorar la accesibilidad de El Arbeyal, en estudio

Imitar el modelo de playa accesible de Poniente en El Arbeyal es una "aspiración" del gobierno local, pero no se puede concretar por ahora en medidas firmes. Preguntado ayer en comisión por el PSOE, el edil Rodrigo Pintueles señaló que actualmente se está estudiando la "viabilidad" de un proyecto que precisaría instalar una infraestructura como la que tiene Poniente. También señaló, en respuesta a un ruego de Izquierda Unida, que no se seguirán repartiendo las botellas temáticas para diluir orines de perros porque éstas "no tienen como fin facilitar estos instrumentos", sino que se repartieron "sólo como reclamo" para favorecer su uso que, por otra parte, puede hacerse igualmente con cualquier botella de uso doméstico reciclada.