La dura advertencia de Moriyón al Musel sobre Naval Gijón: "No se puede ir contra la ley"

El Puerto podría incurrir en un "incumplimiento de contrato" si no cede la franja marítima de los terrenos de Naval Gijón al Ayuntamiento. Así lo indica el informe jurídico encargado por el Ayuntamiento acerca de esta operación, que indica que dicha cesión estaba "incluida en los pliegos de condiciones de venta" del resto de los terrenos de Naval Gijón adquiridos por el Consistorio al Puerto y que, por tanto, si la Autoridad Portuaria, encabezada ahora por Nieves Roqueñí, sigue adelante con su intención de urbanizar por su cuenta ese tramo, estaría vulnerando lo acordado.

Así lo anunció ayer la alcaldesa Carmen Moriyón en una rueda de prensa convocada de urgencia junto a la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega y Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo. La regidora valoró "muy positivamente" el "giro" de la Autoridad Portuaria en cuanto a su implicación en los proyectos de la ciudad. Y, en el marco de esas intenciones, propuso al Puerto la creación de una comisión técnica para mejorar el paseo entre Lequerica y Poniente y también para ceder el viejo campo de fútbol de Jove, abandonado desde hace años, para crear un nuevo espacio deportivo. "Desde el principio valoré muy positivamente la vinculación del Puerto con el desarrollo de la ciudad, pero eso no puede llevarse a cabo en contra de la ley y de los acuerdos y contratos firmados", advirtió Moriyón.

La Alcaldesa leyó textualmente las dos conclusiones del informe, emitido desde Secretaría General. La primera señala que "la no materialización de la cesión gratuita" de estos 3.848 metros cuadrados, al estar "incluida en los pliegos de condiciones de venta de la parcela de titularidad de la Autoridad Portuaria", podría "constituir incumplimiento del contrato", ya que esta cesión "está explícita en la voluntad de las partes" y se incluye "en todos los documentos por los que se rigió el procedimiento de enajenación directa y que vinculan a las mismas, y que se erigen como documentos contractuales".

La segunda conclusión señala que el expediente de cesión gratuita "cumple con la legislación patrimonial y portuaria, da cumplimiento a lo comprometido" entre las partes "y cuenta con los informes favorables de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Patrimonio del Estado", faltando solo, por tanto, la resolución de la propia Autoridad Portuaria.

Con este informe en la mano, la tesis del Ayuntamiento viene a decir que la cesión de esa franja y la venta del resto de los terrenos que tenía el Puerto en Naval formaban parte de un mismo acuerdo –iniciado bajo la anterior presidencia de Laureano Lourido– y que, formalizada ya la venta el pasado diciembre, debe cumplirse al completo.

Dos expedientes

La tramitación de esta operación, sin embargo, se hizo con dos expedientes separados, señaló Moriyón, por indicación del Ministerio de Transportes. El pasado diciembre se formalizó el primero, el de la compra –y de ahí el acto público en el Ayuntamiento en el que se entregó el cheque de 4,6 millones– y queda pendiente el de la cesión. "El Ayuntamiento, de buena fe, está esperando a que se concluya. Yo soy responsable máxima de ese contrato. Y ese contrato me vincula con la ley, pero, por encima de la ley, con Gijón", recalcó la Alcaldesa, que por ahora no teme que la operación de Naval se venga abajo: "Sería incomprensible romper lo firmado. No lo creo". Sí recalcó que "no admite más vueltas".

La "contraoferta" es también clara: crear una comisión técnica con el Puerto para actuar en el resto del paseo, de Lequerica a Poniente, "donde no hay ningún problema jurídico". Señaló Moriyón que son 2,5 kilómetros de recorrido frente a los poco más de 400 de Naval. La otra petición, la cesión de las antiguas instalaciones deportivas de Jove, permitiría reabrirlas y "dar respuesta a una reclamación histórica de los clubes deportivos de la zona".

Pumariega: "Si el Puerto insiste, retrasará la obra"

Por ahora, el gobierno local mantiene sus previsiones de iniciar ya este año obras en el entorno. Reafirmó Moriyón la intención de que las máquinas entren en el entorno en septiembre, tras la Semana Negra. La idea es adecuar los terrenos, mientras se desarrolla el plan especial, para poder abrir ese espacio al público.

En esta misma línea, Ángela Pumariega, por su parte, aseguró que, de acuerdo a este informe, "no cabe ninguna otra interpretación" que la de que se debe formalizar la cesión del terreno. "Si el Puerto insiste (en la no cesión), la única consecuencia sería retrasar la mejora de esos terrenos, y sería un retraso inaceptable para la ciudad", señaló. También insistió la vicealcaldesa en que el gobierno considera "muy positivo que la Autoridad Portuaria se implique en el desarrollo de la ciudad", y que consideran que "hay muchos metros de actuación" donde se puede trabajar fuera de Naval. "Le invitamos a que trabaje por la ciudad, pero, desde luego, sin arrebatar a Gijón lo que ya se le había cedido", aseveró. Dio, también, ideas, estas ya un poco más críticas: "Puede, por ejemplo, insistir con el Ministerio en los accesos a su Puerto para que dejen de pasar miles de camiones por La Calzada". Recalcó la importancia de la "colaboración entre administraciones", pero defendió que eso se hace "tendiendo la mano y no poniendo obstáculos".

Un informe "vinculante"

Lo que sí recalcó la regidora es que ya en febrero llegó el informe pendiente de Patrimonio del Estado, que era el trámite que motivó el retraso de este expediente respecto al de venta. Un informe, dijo "favorable y vinculante" que avala la operación y que se emitió después de que el ya expresidente Lourido motivase, antes las dudas trasladadas por Patrimonio, la idoneidad de la fórmula de cesión por tener la franja un destino de uso público. Por lo demás, la forista eludió valorar si el trasfondo de todo esto responde a un choque político entre el PSOE y Foro. "De ningún modo quiero ver detrás de esto ninguna maniobra política. Nunca sentí que hubiese interferencia", aseguró. También afirmó que al Puerto se le comunicó que el informe llegó al Ayuntamiento "en la tarde-noche" del viernes. n