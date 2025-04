Jove quiere volver a celebrar goles en su campo de fútbol

"Ver esto lleno de maleza es una vergüenza. Hay que solucionarlo. Quien habla es Juan José Moreno, integrante de la asociación de vecinos de Jove y antiguo entrenador y directivo del Club de Fútbol Puerto de Gijón, la extinta escuadra que jugaba en el antiguo campo del barrio, a tiro de piedra de El Musel. Él y muchos residentes ven más cerca cumplir con el anhelo de recuperar esta instalaciones para la zona oeste. Sobre todo después de la petición de este sábado de la alcaldesa, Carmen Moriyón, a la Autoridad Portuaria para que transfiera esta instalación deportiva y así recuperarla para barrio. Una petición, la de la cesión, que es un capítulo más de la pugna entre el Ayuntamiento y El Puerto a cuenta de la franja de paseo marítimo de Naval Gijón. Un paseo que se pretendía ceder desde el Puerto al Ayuntamiento tras la compra del resto de la parcela, pero que ahora la nueva presidencia del Puerto quiere mantener.

Moreno fue solo uno de los muchos vecinos de Jove que, tras ser reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, quiso dejar clara su postura respecto a un campo que agoniza desde hace años. Una postura que es unánime en la zona y que mantienen en otros barrios y en clubes de todo el oeste gijonés. Entienden que reabrir estas instalaciones sería "vital" para ellos. "Es necesario que se municipalice y se haga algo que sirva de bien común", señala José Ramón Fernández, el presidente de la asociación de vecinos.

Juan Carlos Grana y Rafael Menéndez, junto a la pista deportiva. / Ángel González

"Vivo enfrente del campo de fútbol y es terrible verlo abandonado, cuando hace unos años había aquí 200 niños en el club", lamenta Fernández. El líder vecinal de Jove recuerda que la petición de que el Consistorio se hiciera con estos terrenos ya la lanzaron desde la asociación desde hace años. "Nos dijeron que no se podía contemplar porque la Autoridad Portuaria pedía mucho. Ahí murió la cosa, pero ahora que sale a flote pedimos que esto se remoce y se haga algo en condiciones. Si no, solo habrá más problemas", añade.

Estado actual del campo viejo de Jove. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Lo que propone ahora la alcaldesa es crear una comisión técnica de trabajo entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para actuar en ese lugar y en otras zonas de la fachada marítima. El Puerto también ha expresado su interés de actuar en el campo y estos otros lugares. Tanto Fernández como el resto creen que crear un nuevo espacio deportivo es "clave". "Se beneficiarían otros barrios", agrega. Lo mismo piensa Sotero Rey, de El Muselín. "No queremos guerras políticas, sino soluciones. Cada vez hay más gente y las instalaciones son insuficientes", subraya.

De acuerdo se muestran Rafael Menéndez, presidente del Gijón Industrial; Juan Carlos Grana, tesorero de La Calzada Rugby, y Luis Avelino Zapico, vicepresidente del club femenino Gijón Portuarios, que arrancará el año que viene. "No tenemos instalaciones y ya le pedimos al Puerto que nos dejaran estas, pero no se concretó. Esto nos convence", relata Zapico que, como el resto, se muestra a favor de compartir el recinto. "No harían falta grandes obras", finalizan.

