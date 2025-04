Marlén García dice adiós al Hospital de Jove tras 42 años: "Es mi otra casa"

Cuando Marlén García Mañana (Bimenes, 1960) comenzó a trabajar en el Hospital Fundación de Jove en 1983, este complejo sanitario que en la actualidad presta asistencia a 60.000 habitantes todavía no contaba con radioterapia. Ese es solo uno de los muchos avances que han transcurrido con García formando parte del hospital del que ha sido directora de Enfermería desde 2003. Tras dejar una huella imborrable, este viernes dará comienzo su jubilación y dirá adiós a la que considera su "segunda casa". "Están siendo unos días raros. Tengo una sensación agridulce porque aquí está una gran parte de mi vida", señala García, que reconoce que al comenzar a recoger los recuerdos materiales que guardaba no ha podido evitar que se le saltaran las lágrimas.

Marlén García, a la izquierda, junto a otros compañeros, en una foto que guarda en su despacho y que data de 1997. | ÁNGEL GONZÁLEZ

García recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho, ubicado en la segunda planta del ala sur del edificio central de Jove. Junto a ella se encuentran, arropándola, la gerente del hospital, Laura García; Iván Cueva, que será quien le supla como director de Enfermería; Iván Espada, uno de los múltiples profesionales que creció profesionalmente recibiendo consejos de García; y las secretarias Cristina Pérez y Flor Fernández.

"Para este hospital, Marlén es una institución. Es un pozo de sabiduría y de saber estar", asegura la gerente de Jove, antes de agregar que "tiene una capacidad de respuesta totalmente envidiable". "La vamos a echar mucho de menos porque es una mujer con mucha fuerza y que cala muy bien, pero sabemos que vamos a tenerla a nuestro lado", destaca.

Marlén García, quien desde pequeña ya sabía que quería ser enfermera, no para de recibir mensajes cariñosos por parte de muchos de los 700 trabajadores que componen el hospital. Ella no duda a la hora de afirmar que le debe "todo" a este complejo sanitario. "Es lo que me dio mi estabilidad, que es algo muy importante", subraya.

En cuanto al desarrollo del hospital de Jove en estas cuatro décadas, la directora de Enfermería pone el foco en haber logrado contar con radioterapia y en la ampliación de las instalaciones. También incide en la capacidad de trabajo de los sanitarios y en la evolución que se ha logrado a nivel tecnológico en los últimos tiempos. "Pronto vamos a tener el Da Vinci y eso hace que el hospital pase a ser mucho más competitivo", asevera. De cara al futuro, se muestra totalmente confiada de que al hospital de Jove le esperan una larga ristra de éxitos. "Si fuera joven, me gustaría poder vivir lo que está por llegar. No solo la cirugía robótica, sino también el hecho de que la Universidad Europea cuente con nosotros como hospital para formar a sus alumnos de Enfermería y Medicina. Eso va a ser otro paso importantísimo. Es un premio a todo el trabajo realizado", abunda.

Por su mente pasan ahora un sinfín de instantes que, probablemente, terminen siendo publicados en un libro. "Es algo que estoy pensando. No prometo nada, pero pienso que estaría bien ahora que voy a tener más tiempo", abunda.

De algo que no tiene ninguna duda es que a partir del viernes va a aprovechar para pasar el mayor tiempo posible junto a su marido, José Manuel Antuña; sus hijos, Irene y Nel, y sus nietos Vega y Pablo, de 2 años y 3 meses, respectivamente. "Lo que más me atrae de la jubilación es devolverles todo el cariño y apoyo que me han dado. Es hora de disfrutar de mis nietos a un nivel que no pude hacerlo con mis hijos", culmina Marlén García Mañana, una enfermera referente que quedará marcada en la historia del Hospital de Jove.

