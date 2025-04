Moriyón se pone firme: habrá obras en Naval Gijón incluso sin pacto con El Musel

Tras haber esgrimido el pasado sábado un informe jurídico municipal que considera un incumplimiento de contrato la negativa del Puerto a entregar al Ayuntamiento los 3.848 metros cuadrados destinados a prolongar el paseo marítimo en el solar de Naval Gijón, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, aunque confía en que no ocurra, señaló que, de insistir el Puerto, el caso podría tener que resolverse en los tribunales. También señaló, sin embargo, que incluso en ese escenario el gobierno local seguirá adelante con su compromiso de iniciar la obra este año, en concreto, con una urbanización del ámbito, con accesos por Palafox y el Tallerón –como señalaba ayer este periódico–, y que de resultar necesario podría eludir esa franja marítima que el Puerto prefiere por ahora no ceder.

El Ayuntamiento había pactado con la anterior dirección de la Autoridad Portuaria –bajo la presidencia de Laureano Lourido– la compra de 35.000 metros cuadrados en el solar de Naval con el objetivo de edificar un parque empresarial y la cesión gratuita de una franja de 417 por 9,3 metros destinada a paseo marítimo, que son los 3.848 metros cuadrados en disputa. Con la llegada a la presidencia de El Musel de la exconsejera del Principado, Nieves Roqueñí, el Puerto cambió su criterio y ahora opta por mantener bajo control esa franja, asumiendo el coste de su urbanización y colocando pantalanes en la dársena, entre otras cosas, para que la puedan utilizar los piragüistas del Grupo Covadonga y las escuelas de vela del Club de Regatas y la Federación de Vela.

En el caso de que la Autoridad Portuaria no recule y materialice la cesión al Ayuntamiento de la franja destinada a paseo marítimo en Naval, para la Alcaldesa "eso sería un conflicto de intereses entre administraciones que tiene un marco, que son los juzgados, evidentemente", señaló ayer en una entrevista a la "Cadena Ser". "Dar ese giro puede tener un alcance de choque de intereses entre administraciones", abundó respecto al cambio de postura del Puerto.

No obstante, Moriyón confía en que el asunto no llegue a judicializarse. "No me cabe en la cabeza por un incumplimiento de contrato ir al contencioso", señaló la Alcaldesa, que explicó "defender los intereses del Ayuntamiento, que son los intereses de Gijón".

Moriyón insistió en que la cesión forma parte del contrato, dado que en la tramitación administrativa del expediente para la compraventa de los 35.000 metros cuadrados por el Ayuntamiento, tanto en la que pasó por el Consejo de la Autoridad Portuaria como por el Pleno –con el voto en contra del PSOE, apuntó Moriyón– se ligaba esa operación a la cesión de los 3.848 metros restantes. "La solución es que se cumpla el contrato, que el Puerto ceda lo que pone en todos los documentos oficiales", añadió.

La forista descartó que ese hipotético no acuerdo vaya a entorpecer el desarrollo del plan. "Como dueños mayoritarios del ámbito, el Ayuntamiento, puede lanzar el plan especial", afirmó. Mientras tanto, el consistorio ya anunció que va a "adecuar" temporalmente sus 35.000 metros cuadrados para habilitar una zona de paseo con accesos por la Travesía del Mar y por la calle Palafox. La única duda sería si esa obra provisional incluiría o no la franja.

El PSOE cuestiona la validez de un "informe ‘ad hoc’"

Desde el Puerto indicaron ayer que siguen a la espera de recibir el informe jurídico municipal para analizarlo. Por su parte, el edil del PSOE, José Ramón Tuero, acusó a Moriyón de "pedir un informe ‘ad hoc’" a la secretaria municipal", acusando a Moriyón de "generar un problema donde no lo hay".

Moriyón confía en que la Universidad Europea pase los filtros del Estado

La implantación de la Universidad Europea en los antiguos terrenos de la Pecuaria es uno de los pilares de la ampliación en esta zona de Somió del Parque Científico y Tecnológico. Los nuevos filtros que el Estado va a aplicar para autorizar o denegar la implantación de nuevas universidades privadas, algo que hasta ahora venía siendo competencia de las comunidades autónomas, no van a ser un obstáculo para este proyecto. Al menos así lo considera la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien ayer indicó que "entendemos que cumple con los nuevos requisitos aprobados por el Gobierno y así lo ve el gobierno del Principado de Asturias, o al menos una parte, cuando desde Consejería de Ciencia se ha impulsado el expediente para su tramitación oportuna y obtener el visto bueno de Madrid", indicó Moriyón en la entrevista radiofónica.

Las obras para facilitar esa implantación "van a buen ritmo" y concluirán "en noviembre o diciembre", añadió. La Alcaldesa también abordó otros temas, mostrándose comprensiva con los vecinos que ponen en duda los nuevos plazos para desarrollar el plan de vías, plazos de los que dijo que "mi obligación es creérmelo y pelear por ello" y también destacó "el compromiso" de la vicealcaldesa del PP, Ángela Pumariega, en el Consejo de Gijón al Norte, pese a las críticas que ha formulado la dirigente popular. En cuanto a una posible alianza electoral entre el PP y Foro Asturias indicó: "no tengo una bola de cristal", agregando que "ahora no estamos pensando en eso".

Suscríbete para seguir leyendo