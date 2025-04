La incertidumbre que atraviesa el MotiveMarket: "Nunca estamos bien del todo. Siempre acabamos con déficit"

Alejandra Argüelles, presidenta del MotiveMarket La Calzada, ya comunicó a comienzos de temporada su intención de dejar el cargo al finalizar el curso, una decisión motivada por razones personales y laborales. Sin embargo, a falta de solo tres jornadas para el cierre de la Liga Guerreras Iberdrola, el club sigue sin encontrar relevo.

Aunque el conjunto gijonés ha mostrado una clara mejoría respecto al inicio de la campaña, sigue peleando por evitar el descenso directo. "El equipo ha dado un paso al frente. Al principio todo era perder, incluso aunque fuese por poco. Pero ahora se ve que engranan mejor, que compiten, que sacan puntos y que la gente va a La Arena con otra actitud, sabiendo que va a disfrutar del partido", asegura Argüelles.

A esa mejora sobre la pista se suma una situación interna sin resolver. Desde que la presidenta comunicó su decisión, el club trabaja para encontrar un relevo que asegure la continuidad del proyecto. "No es solo la presidencia. Hace falta un equipo directivo mínimo de cinco personas. Hemos estado en conversaciones con varias personas externas y, al final, se planteó a las familias de la base si podrían estar interesadas. Ahora mismo hay un grupo de padres y madres que está valorando muy seriamente hacerse cargo del club", explica.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, las conversaciones están avanzadas. "Falta ese empujón final para que puedan empezar a organizar la próxima temporada. A día de hoy no se ha hablado con patrocinadores ni se ha podido planificar nada, porque no sabemos quién va a estar al frente. Y eso también afecta a las jugadoras, que no saben qué proyecto habrá", reconoce la presidenta. Mientras tanto, el mercado de fichajes comienza a moverse y algunas salidas ya son un hecho: "Las jugadoras están muy a gusto aquí, pero es lógico que todo dependa del proyecto deportivo y de las condiciones que puedan ofrecerse".

La situación económica también añade incertidumbre. "Nunca estamos bien del todo. Siempre acabamos con déficit, algunos años más y otros menos, pero al final se va acumulando. Si cada año ingresas lo mismo y todo sube, se complica mucho llegar al final", lamenta Argüelles, aunque asegura que las deudas, aunque presentes, son asumibles.

En cuanto al respaldo institucional, la presidenta distingue entre administraciones. "Siempre hemos dicho que el Ayuntamiento de Gijón ha estado ahí, y estamos muy agradecidas. Pero en el caso del Principado sí que sentimos que falta más apoyo, y no solo para nosotras. Los deportes minoritarios y femeninos lo tenemos especialmente complicado para conseguir financiación privada", lamenta.

A pesar de todo, el club valora especialmente el compromiso de su principal patrocinador. "MotiveMarket sigue apostando por nosotras año tras año. No sé si recuperan lo que invierten, pero lo hacen, y eso es de valorar muchísimo", agradece.

En lo estrictamente deportivo, el MotiveMarket afronta este fin de semana una de las salidas más exigentes de la temporada. El conjunto asturiano visitará el sábado (18 horas) la pista del Costa del Sol Málaga, uno de los aspirantes al título en la Liga Guerreras Iberdrola, en un choque sin presión para las gijonesas pero con mucho valor competitivo de cara a lo que se avecina: la fase decisiva del campeonato y el play-down del mes de mayo.