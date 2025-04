Mientras dormimos nuestro cerebro recupera su equilibrio metabólico y se prepara para los retos del día siguiente. Es durante el sueño cuando ocurren cosas tan importantes como la consolidación del aprendizaje y el crecimiento. La doctora Serena Durán Sela, médico y psicóloga en el Hospital Ribera Covadonga de Gijón, asegura que cuando un paciente va a la consulta diciendo que "no duerme", es fundamental escuchar y validar su queja, pero también indagar en las causas y valorar qué medidas se pueden adoptar para mejorar su calidad de sueño.

No es necesario dormir 8 horas estrictamente, las necesidades de horas de sueño varían a lo largo de la vida y en momentos determinados; la impresión subjetiva de no dormir bien ocasionalmente no es lo mismo que tener insomnio. Si lo llamamos insomnio lo convertimos en una enfermedad y no tiene por qué serlo.

No debemos medicalizar las cosas normales de la vida, explica Durán. "Buscamos respuestas inmediatas, atajos, para dormirnos de un modo poco natural". Por ello, muchas personas acuden a la consulta solicitando pastillas para dormir. La Dra. Durán insiste en que este nombre es engañosamente inocuo, ya que las benzodiazepinas, los medicamentos más utilizados como hipnóticos, son en realidad depresores del sistema nervioso central y tienen numerosos efectos secundarios que van desde fallos de memoria, disminución del rendimiento en el trabajo hasta depresión respiratoria. Además, producen dependencia (es decir, nos acostumbramos a ellos y luego no es fácil dejarlos) y tolerancia (es decir, cada vez necesitamos dosis más elevadas para obtener el mismo efecto). Según la doctora Durán "el sueño saludable es importante, pero no a cualquier precio" y aconseja adoptar otras medidas alternativas como la Higiene del sueño, que incluye tanto el manejo de estímulos ambientales como consejos sobre ejercicio regular, uso de pantallas, alimentación etc. La Dra. Durán prefiere recetar libros que benzodiacepinas, pero en aquellos casos en los que realmente fuera necesario el uso de estos medicamentos, debe elegirse la dosis y duración de tratamiento más bajas posible, no siendo recomendable que supere las 4 semanas. Durán insiste en que las mal llamadas pastillas para dormir causan dependencia y por ello no pueden dejarse de golpe. Los pacientes que estén interesados en dejar de tomarlas es recomendable que acudan a su médico para realizar una pauta decreciente adecuada.