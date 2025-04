Desestimado el recurso de Ecologistas en Acción contra la regasificadora

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la demanda que interpuso Ecologistas en Acción de Asturias en la que solicitaba que se declarara nula la resolución ministerial que en 2022 legalizó la planta otorgándole una autorización administrativa y aprobando el proyecto de ejecución (construcción) de la instalación, después de que la primera resolución ministerial hubiera sido anulada judicialmente en 2013 por incumplir un artículo del Raminp vigente cuando se había solicitado, en 2007.

Aquella sentencia obligó a repetir toda la tramitación administrativa de una planta que ya había acabado de construirse cuando se dictó.

El TSJM sostiene que no se produjo desviación de poder (que los motivos de la autorización no se correspondan con la realidad) en la nueva autorización administrativa ya que "se pretende incrementar la seguridad del sector energético en España y en Europa", señala el fallo, que añade "Cabría la posibilidad teórica de que no fuera un acierto en la práctica la existencia de una serie de plantas como la cuestionada (como también cabe que resulte ser totalmente acertada tal decisión) pero ello no convierte la autorización en un acto de desviación de poder", valorando que el informe pericial presentado por los demandantes no es suficiente "para concluir que la planta no debió construirse".

Ecologistas en Acción discrepa de la valoración de los jueces señalando que "es una realidad" que existe "una enorme sobrecapacidad de almacenamiento y regasificación en España" y que la regasificadora de El Musel está "muy infrautilizada".

Tampoco prosperaron otros argumentos planteados en la demanda, como el relativo al impacto en la contaminación de la zona oeste. El tribunal ha impuesto unas costas de 4.000 euros a los demandantes.