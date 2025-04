Moreda, el "barrio joven" a escasos minutos del centro de Gijón que quiere seguir brillando

Los 2.600 vecinos de Moreda son unos privilegiados. O por lo menos así lo piensan ellos mismos y no son los únicos. Los pocos pisos que hay a la venta en el barrio, vuelan en el mercado y la transformación que va a sufrir todo el entorno con Naval Azul, el plan de vías o el Plan "Llave" de vivienda pública ha convertido a la zona en una de las más atractivas de Gijón para vivir. Ubicado a escasos minutos del centro y próximo a El Natahoyo y La Calzada, Moreda es "un barrio joven, pero que ya va teniendo sus años", explica Juan Pablo Franco, miembro de la asociación vecinal de Moreda, que reclama más atención por parte de las instituciones a la hora de atender sus cuestiones. "La mayor parte de Moreda apenas tienen 30 años. Desde el Ayuntamiento todavía se piensa que es todo nuevo y no es así. Hasta que no se estropea algo no vienen a arreglarlo", demanda este vecino.

José Carlos Menéndez, paseando junto a las obras de la plaza de La Habana. / MARCOS LEÓN

A su lado, Clemente Marqués añade otra característica del vecindario con la que explican por qué no tienen tanta relevancia respecto a otros. "Somos un fondo de saco. No es una zona de paso y eso se nota mucho", asegura, ejemplificando el problema acuciante que tienen con la falta de iluminación. "Hay calles que son pozos negros. Faltan farolas y las que hay no tienen potencia suficiente", añade Marqués. Desde el parque de Moreda, junto a la sede de la asociación, Juan Pablo Franco asegura que en 2008 hicieron un decálogo con varias necesidades principales. Muchas de ellas, casi dos décadas después, se siguen manteniendo.

Gervasio González y Ángeles Arango, ante el pabellón deportivo de Moreda. / C. T.

Cómo no, al igual que sus amigos de la zona oeste, el principal problema es el de la contaminación. "Lo mismo que sufren los barrios más cercanos a El Musel, también lo padecemos nosotros. Olores, polvo y contaminación. Aquí las partículas no se miden porque no tenemos una estación, pero solo hace falta pasar la mano por las ventanas para ver lo que estamos respirando a diario", detalla.

No es el único desafío que tiene Moreda, en el horizonte ven como se acercan dos grandes cuestiones que están empezando a sufrir: la falta de aparcamiento y el encarecimiento de las viviendas. "Tengo dos hijos que vienen a verme todos los días y muchas veces tienen que acabar aparcando donde el parking de la Policía Nacionall", reclama Marqués, mientras que Franco reconoce que no es un tema prioritario, pero espera que se cumpla la promesa de crear nuevas plazas. "Entre semana se nota mucho. La gente que viene al barrio es a trabajar y estacionan su coche aquí".

Francisco de la Torre con "Nano". / C. T.

Las aceras tampoco se libran de aparecer en la lista. Ni por su mantenimiento, ni por su limpieza, como explica Franco. "Están todas levantadas. Hay baldosas que llevan marcadas años y que supuestamente iban a actuar sobre ellas. Nunca las llegaron a cambiar". La vegetación de la que tanto presume uno de los barrios más verdes de Gijón se ha ido colando sin control en las zonas de paso. "En algunas calles hay unos socavones que coinciden con sótanos y garajes, provocando filtraciones". "Las aceras del barrio son medio prao. Si vas a cualquier calle ves que el color de las baldosas es verdoso, pero eso es por el verdín. No se ve tanto esmero en la limpieza como antes", lamenta Marqués, que también apunta a la zona del río como gran olvidada. "Está sin control, se necesitaría un saneamiento. Si vas al final, el agua va furando, pero no tiene sentido que esté con tanta vegetación. Igual se pretende naturalizar el río, pero un cierto mantenimiento no vendría mal".

Desde la asociación de vecinos, también ponen el foco en el Centro de Salud de El Natahoyo. Por zona es el que les toca y, como asegura Franco, hasta hace pocos meses era uno de los mejores de la ciudad. Sin embargo, las listas de espera comenzaron a aumentar. "Ahora si te dan para antes de una semana y media o dos tienes mucha suerte". Marqués también reclama un acceso desde la acera de enfrente. "No tiene continuidad. Vas andando y desaparece a la altura del Centro de Salud. Como está en una zona que no es de ningún barrio, entra dentro de esos temas que quedan colgando. En esas zonas limítrofes no nos dan bola", resume el vecino.

Detalle de la vegetación que crece en las aceras de Moreda. / MARCOS LEÓN

Mantenimiento en el pabellón y una biblioteca

Moreda cuenta con tres instalaciones deportivas que dan mucha vida al barrio. Una es el patinódromo, la otra la piscina y por último el pabellón, cuya cubierta está generando problemas a las personas que acuden a hacer deporte. "Llevamos años con unas goteras impresionantes. Todo lleno de cubos y trapos para secar", explica Florinda Uria. "Taparon la piscina no hace mucho y ahora está pendiente el pabellón. Suelo ir a hacer taichí y cuando llueve hay chaparrones dentro. Se necesita un arreglo de forma inmediata", completa Ángela Arango. A su lado, Gervasio González confirma la falta de plazas para estacionar los vehículos. "No hay para aparcar. Como haya alguna actividad o en la Semana Negra, imposible".

En el caso de José Carlos Menéndez, echa en falta una buena biblioteca municipal propia del barrio. "Sobre todo para que vaya la gente joven, sería un gran aliciente", comenta. Las más cercanas se encuentran en la calle Estrella de El Natahoyo o en el Ateneo Obrero de La Calzada.

Otros servicios que pueden escasear son las farmacias o las sucursales de banco, como apunta Francisco de la Torre. Sin embargo, asume que son cuestiones secundarias en un barrio al que no le encuentra ninguna pega. "Es super tranquilo y estamos pegados al centro. Tenemos la estación cerca, un gran parque, la playa de Poniente al lado. Estoy encantando", sentencia de la Torre, resaltando las características de una de las zonas de Gijón con más proyección. "Lo que tenemos aquí no lo encuentras en otro lado", rubrica con seguridad Juan Pablo Franco.