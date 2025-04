El gobierno local sostiene que "no procede otra alternativa" que no sea la cesión de la parcela de Naval Gijón

El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, recalcó hoy que el Ayuntamiento de Gijón va a exigir a la Autoridad Portuaria de Gijón la entrega gratuita de los 3.848,20 metros cuadrados de la parcela de Naval Gijón destinados a paseo marítimo. Esa es la postura que mañana defenderá la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, al considerar el Ayuntamiento que no hacerlo así supondría un incumplimiento del contrato de compraventa de los otros 35.000 metros cuadrados que tenía el Puerto en el antiguo astillero, contrato en cuyos pliegos se hace alusión a la cesión gratuita de la franja de terreno segregada de la parcela para su cesión gratuita y que ahora el Puerto quiere mantener en propiedad.

«El Ayuntamiento no tiene confirmación de las intenciones de la Autoridad Portuaria, pero el Ayuntamiento sí que tiene clara cuáles son sus intenciones, que no son otras que exigir el cumplimiento del contrato que se firmó con la Autoridad Portuaria», señaló Martínez Salvador, recordando que «hubo un proceso muy largo, con muchas negociaciones, que pasó por muchos ministerios; fueron muchos informes, se llegó a tener escrituras públicas y contratos que analizaban una operación en conjunto y no se puede separar esa operación; todo ello forma parte de un todo y el Ayuntamiento lo que va es a exigir que se cumpla ese contrato».

Desde el gobierno local se considera, por lo tanto, que «no procede hablar de cualquier otra cosa que no sea el estricto cumplimiento de ese contrato y eso es lo que el Ayuntamiento va a defender». Lo hará en un momento en el que la Autoridad Portuaria está procediendo a revisar el expediente abierto para la cesión de esa parcela, expediente que considera que tiene carencias, y después de que en la anterior reunión del Consejo de la Autoridad Portuaria su presidenta, Nieves Roqueñí, planteara firmar un convenio con el Ayuntamiento en vez de cederle esa franja de terreno.

Martínez Salvador opinó ayer que «creo que al final tiene que imperar la razón en la Autoridad Portuaria y que esto no va a ser más que un retraso lamentable de dos meses y medio, pero que desde luego ese restablecimiento de esa relación puerto ciudad a la que tanto se apela desde la Autoridad Portuaria, e incluso tanto se reivindica desde la Agrupación Socialista de Gijón no se puede iniciar incumplimiento un contrato, que es incumplir un contrato con todos los ciudadanos de Gijón».

El portavoz del gobierno local dio paso a continuación al también edil de Foro Asturias Pelayo Barcia que realizó una valoración en clave política de la situación.

Así, Barcia cargó contra la actual presidenta de El Musel y exconsejera de Transición Ecológica e Industria del Principado, consejería responsable entre otros asuntos de la minera: «la nueva presidenta viene de una consejería con unos graves problemas de supuesta corrupción y yo creo que deberían de estar más preocupados de explicar eso a los ciudadanos y de involucrarse en los proyectos realmente importantes para la ciudad y no de dedicarse a enredar, que es lo que están haciendo».

Pelayo Barcia sostuvo que el PSOE está haciendo un uso partidista de la Autoridad Portuaria de Gijón y apuntó al respecto que «quieren dar sensación de que quieren involucrarse en la ciudad, pero yo creo que aparte de que se nota mucho ese componente de mala oposición, creo que lo están haciendo encima en un mal momento para su partido, para su institución e incluso para la presidenta. Creo que hay unos asuntos, que en vez de preocuparse de esto ahora, tendrían que esclarecer algunos asuntos inquietantes, como por ejemplo todo el tema de la pérdida de carbón en el Puerto de El Musel o, asuntos como por ejemplo, los accesos al Puerto vinculado a la zona de bajas emisiones. ¿Por qué tanta inquietud con unos metros ahí en una parcela y yo todavía no he visto a nadie de la Autoridad Portuaria exigir como exigen todos los gijoneses una alternativa a la avenida del Príncipe de Asturias?», como acceso a El Musel.

Barcia apuntó que «hay hasta 11 informes de dos ministerios avalando toda esta operación» para la cesión de la parcela de Naval Gijón en disputa, algo a lo que se aludió en la firma de la compraventa de los otros 35.000 metros cuadrados en el Ayuntamiento de Gijón, acto en el que «el propio representante del Ministerio y todos los que estuvieron aquí dieron por hecho esta operación».

El edil forista también opinó que «el PSOE está haciendo una nefasta oposición, está haciendo uso político de una institución como el Puerto la cual debería ser independiente, más independiente, y colaborar con la ciudad», acusando al partido de la oposición de utilizar «cargos que han podido colocar en alguna institución» y de estar «en una vía totalmente destructiva para la ciudad», «la reacción constante de la Autoridad Portuaria y de los representantes locales del PSOE es una postura destructiva» al actuar de una forma que considera que va contra los intereses de la ciudad.