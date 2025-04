La contaminación en la zona oeste de Gijón: 100 días en cuatro años con el protocolo activado

Cien días estuvo activo el protocolo por episodios de contaminación en la zona oeste desde su entrada en vigor a finales de 2021. Cien días vinculados a 21 activaciones diferentes y de los que solo en 44 fue a nivel 1 o de aviso. En ningún caso se alcanzó el nivel 2 o de alarma. Este fue uno de los primeros datos que presentó el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, ante los participantes en la denominada mesa de diálogo ciudadano sobra la calidad del aire en la zona oeste, que se celebró en el Ateneo de La Calzada. Una reunión en la que también hubo representación del Principado y que tuvo como prólogo una manifestación vecinal denunciando el paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias.

El edil desglosó durante su intervención el grado de cumplimiento de las medidas del protocolo que son responsabilidad del Ayuntamiento a partir de la afirmación de que «el compromiso municipal con el plan ha sido total y absoluto, desde el servicio de vigilancia ambiental hemos tenido una actitud proactiva, hemos escuchado las demandas vecinales y, en muchos casos, hemos ido más allá de las medidas propuestas en el plan». Pintueles dejó claro que se cumple la normativa europea sobre calidad del aire pero «no podemos confórmanos y hay que ir a metas más ambiciosas en las línea que nos marcan las recomendaciones de la OMS».

La colaboración entre administraciones y la «total implicación» de los responsables de instalaciones industriales y portuarias son elementos esenciales para Pintueles de cara a avanzar en la lucha contra la contaminación en la zona oeste. La representante del Principado, la viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera, también dio cuenta de lo realizado desde el ámbito de su responsabilidad. Ni uno ni otra convecierona la representación vecinal. "La realidad es muy cruda y no se parece nada a lo que nos cuentan ellos. ¿Qué mejoras? Nada ha mejorado. Nos presentan las mismas medidas que hace cuatro, ocho, diez años pero el problema es que no se llevan a cabo. ¿Qué medidas van a tomar si dicen que todo va a mejor? El problema es no reconocer el problema", sentenciaba desde la representación vecinal José Luis Rodríguez Peon. La representación vecinal, por ejemplo, exigió ampliar el apantallamiento en El Musel "porque ahora solo está para que el carbón no llegue a la playa de San Lorenzo" y negó que se hubieran desarrollado planes de emergencia exterior

Uno de los cambios en los que ya trabaja el Ayuntamiento, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, es en la reformulación del protocolo para agilizar su aplicación al desligarla de la existencia de fenómenos meteorológicos que dificulten las partículas en suspensión. Pintueles también dio cuenta en la reunión de las mejoras en la flota de autobuses –recalcando que las vehículos eléctricos están en la línea 4 con cabecera en La Calzada– y de actuaciones como la zona de bajas emisiones o la ecomanzana que buscan mejoras en la calidad del aire en la zona oeste en cuanto a la polución que genera el tráfico.

El repaso al plan ante los vecinos también sirvió para dar los datos registrados por la unidad móvil en su última ubicación en Veriña, el desarrollo de una app sobre calidad del aire y las campañas de educación ambientan en colegios y centros sociales de la zona oeste.

Participantes en la protesta previa a la reunión. / Marcos León

De cara al futuro hay que tener en cuenta que al plan específico contra la contaminación en la zona oeste solo le quedan dos meses de vigencia. De cara a evaluar las medidas que allí se incluían y no se llegaron a ejecutar y de incorporar nuevas, el Ayuntamiento ha elaborado un decálogo de iniciativas que se van a trasladar al Principado.

El decálogo incluye, entre otras acciones, la elaboración de una regulación específica sobre la problemática de las partículas sedimentables; la mejora de los protocolos de limpieza y mitigación que ya se realizan para paliar sus efectos; la investigación y vigilancia de los picos de benceno que se están registrando; mejoras en todo lo que tiene que ver con el control de la actividad potencialmente contaminadora de las industrias, dando información abierta sobre las inspecciones que se realizan y el resultado de las mismas y la eliminación del tráfico pesado en la avenida Príncipe de Asturias.

Hay otra acción que destacó el edil por su singularidad y directa vinculación con el área de Medio Ambiente:un plan de renaturalización urbana específico para el oeste de Gijón en la línea de lo desarrollado en Moreda y La Calzada con el proyecto "Gijón Ecoresiliente"."La idea es generar una nueva infraestructura verde en los barrios y parroquias más afectados por una mala calidad del aire y que estas zonas actúen en cierta forma como una especie de protección natural de las industrias contaminantes", indicó el concejal.