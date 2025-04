La zona de bajas emisiones de La Calzada comienza su última fase: elaborar la ordenanza

La aprobación ayer por la Junta de Gobierno del proyecto técnico definitivo abre la puerta al último trámite para la implantación de la zona de bajas emisiones de La Calzada: la elaboración y aprobación de la ordenanza que la regule. Una ordenanza que tendría su primera aprobación entre mayo y junio pero no estará rematada hasta final de año y una ordenanza, reiteró ayer el edil de Tráfico y Movilidad, el forista Pelayo Barcia, que no cederá en las premisas iniciales marcadas desde el gobierno municipal de vincular las restricciones de tráfico solo a episodios de contaminación y demorar la imposición de sanciones como mínimo hasta 2028, a la espera de una alternativa al tráfico pesado que ahora cruza el barrio por la avenida Príncipe de Asturias.

Sin una zona de bajas emisiones activa y con multas Gijón no cumple los nuevos requisitos del Ministerio de Transportes para recibir las ayudas al transporte público. De hecho, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ni las va a pedir con lo que el precio de viaje normal con tarjeta en Emtusa subirá a partir del 1 de julio. De los 38 céntimos actuales pasará a 0,75, que es la tarifa oficial aprobada por el consejo de administración de la empresa municipal.

La subida se dejará sentir en todos los bonos y abonos que perderán la rebaja del 50% que ahora mismo está vigente. De hecho, con subvención o sin subvención, el precio para los viajeros de Emtusa iba a subir en el segundo semestre de este 2025 ya que la nueva ayuda estatal es solo del 40%. Solo seguirá el precio del billete simple, que es de 1,50 euros. Hay un matiz, como la CTA tiene ayuda estatal el viaje en un bus municipal con la tarjeta del Consorcio será de 0,45 euros al aplicarse ese 40% de descuento.

Un caso extraordinario

El Ayuntamiento de Gijón había pedido al Ministerio que encabeza el socialista Óscar Puente que tuviera en cuenta la excepcionalidad que se vive en La Calzada con el paso de camiones tras el fallido proyecto –de responsabilidad estatal– del vial de Jove. No hubo respuesta ministerial y el plazo para pedir las ayudas acaba hoy. "No vamos a ceder a los chantajes del Ministerio y no nos vamos a presentar a una convocatoria viciada, que lo único que persigue es penalizar el bolsillo de los ciudadanos", indicó ayer el edil de Tráfico y presidente de Emtusa, Pelayo Barcia, que defiende el compromiso político "de los partidos con mayor representación en el Pleno" de evitar las multas a coches de vecinos mientras sigan pasando los camiones que contaminan.

La renuncia a la petición de las ayudas estatales tendrá un impacto directo en el bolsillo de los usuarios más fieles de Emtusa, que son quienes pagan con bono o tarjeta, pero no afectará al presupuesto de Emtusa, diseñado sin contar con ellas.

Entiende Barcia que el problema sería peor si se recibiesen esas ayudas y luego hubiera que devolverlas al detectarse que se incumplían los requisitos. "Eso sí que sería poner en riesgo las arcas municipales y la empresa", sentenció el edil forista, que calcula que eso puede pasarle a los ayuntamientos "que o bien no se han leído la letra pequeña o no pueden, por sus vinculaciones políticas, decirle que no al Ministerio". Y es que Barcia asegura que la mayoría de los ayuntamientos españoles están muy lejos de tener una ZBE operativa como exige la ley. Hay un centenar, indicó el edil, que están pendientes de la ordenanza como Gijón.

En cuanto a la tramitación de la ordenanza de zonas de bajas emisiones, la idea es hacer una presentación en el Consejo sectorial de Movilidad antes de tramitar su aprobación inicial en Junta de Gobierno abriéndola a las enmiendas de los grupos políticos y luego, ya en la fase de información pública, a las alegaciones de los ciudadanos.