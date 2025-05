El Puerto de Gijón ofrece "colaborar" con el plan de Naval, pero sin ceder la franja

S. García

Desde el Partido Popular y desde Comisiones Obreras de Gijón instaron ayer a la Autoridad Portuaria a "dejar de enredar" y no "reventar" el proyecto municipal para Naval Gijón. Lo dijeron, como se puede imaginar, por separado: Jorge Espina (secretario comarcal del sindicato) en una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad y los populares Ángela Pumariega y Andrés Ruiz durante una visita al Grupo Covadonga. Pero con mensajes similares. Espina, aunque dijo no querer "alinearse con ninguno de los dos frentes", sí hizo un "llamamiento a la Autoridad Portuaria para que deje de enredar" y siga adelante con la cesión. "Es lo acordado con el anterior presidente, a quien también nombró el PSOE", señaló. Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, por su parte, reprochó que el Puerto "está haciendo oposición al gobierno", le pidió que "no maree a los gijoneses" y acusó las "interferencias socialistas" para el plan de Naval. Por último Ruiz, diputado y presidente local del PP, acusó a Roqueñí de estar "instalada en la negligencia" y al presidente Adrián Barbón de "meter la mano en Gijón" a través del Puerto. "Roqueñí quiere erigirse como una especie de alcaldesa del Puerto, pero a ella nadie la ha votado. El PP llegará hasta donde haga falta si se sigue negando a ceder los terrenos", aseguró.