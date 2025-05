Más de un año: lo que llevaría tramitar el plan de ordenación del Musel para los terrenos de Naval Gijón

La posibilidad de que la Autoridad Portuaria de Gijón opte por formular un plan especial, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, que englobe los espacios portuarios en el frente marítimo de la ciudad que es de su competencia requeriría de una tramitación de algo más de un año, según estiman las fuentes consultadas.

Este documento, explican, precisa de trámites reglados, incluyendo una evaluación ambiental, informes vinculantes de Puertos del Estado y otros dictámenes sobre señalización marítima, dado que el documento afectaría al conjunto de los espacios portuarios, no sólo a los integrados en la ciudad. Además, en el caso de que no haya acuerdo con la administración competente en materia urbanística, la última palabra la tendría el Consejo de Ministros, previo informe de Puertos del Estado. La elaboración de un plan especial sería en todo caso compatible con el máster plan cuya elaboración va a contratar la Autoridad Portuaria y que no precisa de ese tipo de trámites al ser un documento estratégico.

En lo que afecta a la franja que se disputan Puerto y Ayuntamiento en Naval Gijón para prolongar el paseo marítimo, para incluirla en un plan especial, previamente la Autoridad Portuaria tendría que modificar su documento de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, dado que desde que ese suelo quedó desafectado como dominio público portuario, quedó excluido del citado documento. Volver a incluirla pasaría por solicitar que quede afectada de nuevo, algo esto último que ya se está sopesando.