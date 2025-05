La calle de El Natahoyo que será la entrada a Naval Azul y se va a reformar este año

El plan de Naval Azul para reconvertir los viejos astilleros de El Natahoyo en un polo económico vinculado a la economía azul tendrá como gran acceso la calle Palafox, que es hoy un vial estrecho y oscuro, deslucido, sin apenas uso más allá del que le dan los alumnos del Revillagigedo como aparcamiento y del que brinda en verano como entrada al recinto de la Semana Negra. Cuando termine la obra en marcha para urbanizar el entorno de la capilla de El Natahoyo, sin embargo, la recuperación de este tramo de la zona oeste seguirá por esta calle, con un proyecto que el gobierno local ya tiene perfilado y que pretende ejecutar a lo largo de este año. El vial se ampliará, se asfaltará e incorporará una acera e iluminación en una reforma que respetará la celebración de la Semana Negra.

El acondicionamiento provisional de los terrenos municipales de Naval ya ha culminado una fase previa con el desbrozado general del entorno y se pretende continuar con ella en los próximos meses. Será con la licitación de una obra también provisional y que respetará igualmente los plazos de la Semana Negra, que previsiblemente usará este espacio por última vez este año. En ese marco, y con la urbanización del entorno de la capilla a poco más de un mes de finalizar, se incorpora ahora al proyecto la adecuación de esta calle, que se pretende remodelar con una estética similar a la de la urbanización de San Esteban del Mar. La obra de la capilla, de hecho, ya está modificando la apariencia de esta calle gracias al derribo en marcha del histórico murete de piedra que desde siempre había rodeado el templo y que será sustituido por una plazoleta con baldosas, un banco corrido y un tejo. La adecuación del entorno de la capilla, que preside la esquina de Palafox con Mariano Pola, supone ya un primer paso adelante para consolidar lo que será la fachada de Naval Azul. La reforma de Palafox, ahora, se aborda como una suerte de continuación de esta futura entrada.

Mientras, el gobierno local sigue pendiente de que el Puerto decida si culmina o no la cesión de la debatida franja marítima, cuestión aún encallada tras el ya conocido cambio de postura de la Autoridad Portuaria tras la llegada de Nieves Roqueñí como presidenta. En cualquier caso, tras ese acondicionamiento previo de los terrenos municipales de Naval a manos del Ayuntamiento –con franja o sin ella–, la intención hasta ahora es poder abrir provisionalmente la zona el próximo otoño para permitir que los vecinos puedan pasear por la explanada mientras se desarrolla el plan especial que regulará la actuación definitiva de Naval Azul. Se entiende que este plazo, que era la estimación del gobierno hace unas semanas, podría quedar vinculada a cuánto se demore, estas dudas sobre la cesión, pero los plazos serán en cualquier caso muy breves porque no se precisa una obra de gran calado. Con esa actuación provisional se podrá entrar a Naval por Palafox y por el Tallerón.

El entorno de Palafox, tanto la calle como la urbanización de la capilla, será el primero "trozo" del plan de Naval Azul en ver la luz. La obra de la plazoleta de San Esteban del Mar se espera que culmine a mediados de junio y a partir de entonces el Ayuntamiento estaría en condiciones de iniciar la actuación en el resto de la calle, aunque el gobierno está por ahora pendiente de si la intervención supondría o no un escollo para la Semana Negra.

El festival usa habitualmente esa calle como acceso a su recinto, pero en ediciones pasadas usó también el que tiene Naval junto al Acuario, así que no tendría por qué ser un impedimento. Si la organización prefiere usar Palafox también este verano, no obstante, la obra podría aplazarse unas semanas más para no generar molestias. La intención, en cualquiera de los casos, es comenzar la adecuación este año con una obra que desde el gobierno estiman que será rápida. n