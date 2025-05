"La clave para Naval Gijón es que no esté sometido a avatares políticos"

Félix Baragaño es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, además de representar a la entidad en El Musel como consejero. Al día siguiente del apagón, logró regresar a Asturias al conseguir la última plaza libre en un vuelo, por las dificultades para restablecer la comunicación por ferrocarril.

-¿Qué consecuencias podemos sacar del apagón?

-Yo lo que espero es que los técnicos nos den una explicación. La verdad es que como ciudadano y consumidor, lo que quiero es que se analicen las causas técnicas, porque es la única manera, conociéndolas, de intentar poner una solución para que no vuelva a ocurrir. Era algo impensable y es absolutamente intolerable que no se conozcan los motivos. Y lo que espero es que no se politicen, por eso la clave es que sean los técnicos los que nos digan la verdad de lo que ha ocurrido.

-Se está apuntando a un exceso de generación renovable, cuya producción no se puede asegurar. ¿Cree que esto debe llevar a una reflexión en el debate sobre la instalación de baterías?

-Claro. Todos sabemos que las energías renovables funcionan cuando hay viento y cuando hay sol. Todos deseamos que se haga el mayor aprovechamiento de ellas, pero desde una perspectiva de ciudadano y desde una perspectiva industrial, siempre hemos defendido que tiene que haber una generación de respaldo y, evidentemente, una vía es claramente almacenar esa energía renovable por los distintos sistemas que hay, uno de los cuales es el de las baterías. Y por otro lado, no se puede eludir que hay que alargar la vida de las centrales nucleares, que han funcionado correctamente y sin problemas. Tiene todo el sentido alargar su vida como respaldo hasta que no se consolide toda esta transición energética con sistemas de almacenamiento y el desarrollo de parques eólicos marinos.

-¿Repercusión en las empresas del apagón?

-Muy alta. El que menos ha tenido que paralizar la actividad aproximadamente unas 12 horas de trabajo. Algunas hasta 36 horas, por el tiempo que tardan en poner otra vez todos los mecanismos en marcha. Es tiempo sin producir, pero manteniendo todos tus costes. Se están barajando cifras de 40 millones de euros de repercusión en Asturias, que a mí me parece hasta poco.

-¿Eso es indemnizable?

-No les será fácil a las empresas poder ser indemnizadas. Sería deseable, pero lo veo complicado.

-¿Cómo lidiar con el asunto de los aranceles de EE UU y la imprevisiblidad de quien los promueve?

-No es el momento todavía de tomar decisiones, porque al final todos pensamos que esto es como un órdago de partida para iniciar unas negociaciones. Entendemos que ahora es el tiempo de estas negociaciones y a partir de ahí, en función de a las conclusiones a las que se llegue, será cuando realmente sea el momento de ver las consecuencias. Todos los economistas dicen que al final ellos mismos, los estadounidenses, van a ser grandes perjudicados, con lo que alguien habrá en la administración Trump que diga que se suavicen.

-¿Y la incertidumbre que genera Donald Trump?

-No cabe duda de que existe, pero ya llevamos muchos años en los que la incertidumbre social y regulatoria es muy alta. Al final, a los empresarios no nos queda más remedio que centrarnos cada uno en nuestra actividad y tratar a veces de dejar al margen toda esta incertidumbre global sobre la que no tenemos capacidad de actuación, porque si no, nos bloquearía en la toma de decisiones.

-Valore la situación económica.

-Mientras en el conjunto de Europa hay un estancamiento, en España tenemos el gran privilegio de que somos un país tremendamente atractivo, con el turismo creciendo y con un efecto tractor brutal sobre el resto de la economía, tirando de la construcción y de sectores auxiliares del turismo. Creo que España bajará algo el nivel de crecimiento, pero seguirá siendo razonable.

-Asturias tiene menos turismo que otras regiones, ¿peores perspectivas?

-Creo que no. Sigo teniendo confianza en la industria y en el sector turístico. Aunque éste tiene menos peso que en otros sitios, va a seguir con un crecimiento importante. Cada vez la zona norte es más atractiva y estamos escuchando a los constructores que se están vendiendo más edificaciones para personas que vienen de fuera de Asturias. Eso me hace pensar que el turismo va a ir teniendo paulatinamente más peso en el PIB de nuestra comunidad autónoma.

"Soy escéptico con los accesos a El Musel, donde hay un desconcierto absoluto al que no soy ajeno"

-¿Cómo influye el alto peso del sector del metal en Asturias?

-Hablaría más bien de sector industrial, porque el del metal es muy amplio. Por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Gijón hay ingenierías muy potentes, que no me cabe duda de que van a salir adelante, por ejemplo TSK si se potencia con un inversor incluso puede tener más proyección y en el caso de Duro Felguera el acuerdo al que llegó en Argelia ayudará mucho en esta fase de reestructuración de la compañía. Pero también hay muchas empresas relacionadas con bienes de equipo en sectores tremendamente avanzados, o dos astilleros que están haciendo el 70% de los barcos en España.

-¿Futuro de Arcelor en Asturias?

-No depende ni del gobierno de Asturias ni del de España, sino de las decisiones que se tomen en Bruselas. Tengo confianza en que las instalaciones se mantengan. Que estemos haciendo un horno eléctrico en Gijón es muy positivo porque es la fase previa imprescindible para ir sustituyendo los altos hornos. Ya se habla de la posibilidad de un segundo horno eléctrico en Avilés, que mencionó el Ministro de Industria la semana pasada. No tenemos duda de que la siderurgia se va a mantener y va a seguir muchos años, lo que queremos es que se siga potenciando y ojalá siga siendo siderurgia integral con la instalación del DRI, algo condicionado por las decisiones de la UE.

-¿Es optimista con la Zalia?

-Tengo plena confianza. Está en un momento maduro, con los accesos a la circunvalación de Gijón y proyectos de la subestación eléctrica. La espoleta que falta es que alguna de las inversiones anunciadas se concrete.

-¿Qué opina del nuevo viceconsejero de Industria?

-A Juan Carlos Campo lo tengo en el mejor concepto. Lo conocemos desde hace muchos años, somos colegas de profesión, creo que es una persona de gran capacidad y ya hemos estado en contacto, le he deseado lo mejor y nos veremos en próximas fechas para poner mi experiencia a su servicio y disposición.

-¿Qué opina del enfrentamiento entre Puerto y Ayuntamiento por una parcela de Naval Gijón destinada a paseo marítimo junto al futuro parque empresarial?

-Lo que queremos es que esa franja costera se ponga lo antes posible a disposición del ciudadano y que se hagan las inversiones adecuadas para que pueda ser así. Desde la perspectiva ciudadana lo que tenemos es que presionar para que las administraciones lleguen a un acuerdo y sobre todo para que lo antes posible el ciudadano tenga a disposición esa franja para pasear.

-¿Cómo cree que se podría llegar aquí a un entendimiento?

-Estoy seguro de que las administraciones acabarán llegando a un acuerdo, porque tienen claro que buscan lo mejor para el ciudadano.

-Con el asunto de esa franja de Naval Gijón, Nieves Roqueñí puso el consorcio de la Feria como ejemplo de colaboración entre administraciones.

-El Consorcio es uno de los sitios donde se demuestra el gran éxito de la colaboración público-privada, con la participación de entidades privadas como Unicaja, Caja Rural, la Cámara como corporación de derecho público y las administraciones, Ayuntamiento y Principado. Es una fórmula de éxito.

-¿La propuesta que hace de buscar una fórmula similar para Naval Gijón cree que sería positiva?

-Al final en este tipo de cosas, lo importante es que haya alguien que las lidere con esa mentalidad de no querer hacer un uso político de ello. Si eso lo consiguen, será bienvenido. Yo creo que el gran éxito del Consorcio del recinto ferial es ese, que al final la Cámara de Comercio siempre ha liderado con esa mentalidad de buscar un consenso y de colaboración público-privada como ente público con gestión privada. Por eso creo que la clave en su caso es que busquen mecanismos para que eso pudiera funcionar sin estar sometido a los avatares políticos.

"Sería positivo que la Cámara volviera a recuperar la vicepresidencia del Puerto de Gijón"

-¿Cómo valora el cambio que ha habido en la presidencia del Puerto?

-Todos sabemos que es una decisión que está en manos del Principado. Entendieron que la anterior presidencia ya había pasado su periodo, que había hecho un gran trabajo en el saneo de las cuentas, en la mejora en muchas actuaciones y que ahora querían darle una perspectiva política distinta, de una mayor integración con la ciudad; bueno, yo no puedo más que recibir con satisfacción a Nieves (Roqueñí), con la que me une una gran amistad, creo que es una gran persona, una gran técnico y tenemos toda la confianza en que haga un buen trabajo.

-Históricamente el presidente de la Cámara fue el vicepresidente de El Musel, hasta que en 2011 se optó por dar a la Alcaldesa ese cargo. ¿Cree que debe revertirse?

-Como Cámara estamos siempre a disposición y al servicio de nuestro entorno. Si por un acuerdo de la administración creen que es positivo que la Cámara vuelva a recuperar ese puesto, estaríamos encantados de asumir esa responsabilidad.

-¿Y cree que sería positivo que la vicepresidencia volviera a recaer en una entidad que representa al empresariado en Gijón?

-Cuando estábamos creíamos que era positivo y, sin duda, desde las perspectiva empresarial nos parece que podría ser positivo recuperar esa figura. Sería bienvenido, pero con esto no estoy haciendo una petición. Siempre pensamos que cuanto más opinión técnico-empresarial haya en el Puerto, siempre se puede valorar en positivo.

-En Gijón sigue habiendo muchas infraestructuras pendientes.

-Lo de los accesos a El Musel ha sido una gran frustración para toda la ciudad tras lo que ocurrió con el vial de Jove. Ahora ya nos hemos convertido todos en absolutamente escépticos; hasta que no lo veamos, no lo creeremos. Hay es un desconcierto absoluto y yo no soy ajeno al mismo, porque no sabemos por dónde se puede plantear el nuevo acceso.

-Prosiga.

-En cuanto a la estación intermodal de Gijón, sí parece que el proyecto está más avanzado, para conectar con el metrotrén y un acuerdo con el Ayuntamiento para el Solarón combinando parque con edificación, que es lógico que gane en altura para que haya más espacio verde libre. Lo que deseo es que esos proyectos se consoliden lo antes posible y se pase ya a la construcción. También quiero insistir en que la alta velocidad llegue a Gijón con triple hilo.

-¿Cree que la falta de nuevos accesos a El Musel influye en la competitividad del Puerto?

-No lo veo tanto en ese sentido, como en la afectación que el Puerto tiene en la ciudad con el paso de camiones por La Calzada. Hay que ser también realista: uno de los mayores problemas era el tráfico de camiones con carbón, que se ha reducido sustancialmente porque las térmicas han cerrado.

-En Gijón vamos a tener industria armamentística, con la compra del Tallerón por Indra.

-Va a tener un efecto tractor tremendo en todas las empresas auxiliares que estoy seguro de que todas van a hacer el mayor esfuerzo por adaptarse y para dar el mejor servicio; va a crear mucho empleo indirecto.

-La elección para la presidencia de FADE estuvo disputada en esta ocasión.

-Desde la perspectiva empresarial, consideramos que hay todo el derecho del mundo a que se presenten varias candidaturas. Creemos que estos procesos democráticos son tremendamente positivos, pero también lo que nos gusta es que una vez que ya se ha producido, que rápidamente se pase página y todo el mundo reme en la misma dirección, aportando sus ideas. Tenemos la confianza de que así sea.

-Su primer mandato en la Cámara también fue disputado.

-La reflexión que me hice cuando accedí a la Cámara, que precisó una votación de desempate, cuando acabó el proceso mi era que tenía que ser merecedor de la confianza de quienes me apoyaron y hacer un esfuerzo para que los que habían votado a la otra candidatura vean que voy a hacer todo lo posible por ganarme su confianza. No tengo duda de que María Calvo haya hecho ya esa misma reflexión y vaya a esforzarse para que así sea.

-¿Avance en el desarrollo del recinto ferial?

-Una de las inversiones que todos estamos esperando, que es el nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias, ya tiene hechas las cimentaciones y se ha acondicionado ya la remodelación de todo su entorno, que ha acogido ya el Congreso Mundial de Vespa y está preparado para Metrópoli. La dificultad de todas las inversiones es que tenemos que acometerlas en periodos para que no afecten a la actividad del recinto ferial. Vamos a estar muy pendientes de que las obras puedan ir haciéndose en coordinación con la actividad en el recinto.