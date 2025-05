La tradicional misa de Jove que ofició por primera vez el arzobispo Sanz Montes: "Es un regalo"

Logró escampar a tiempo para que Jove pudiese procesionar su Santa Cruz en la que fue la primera fiesta de mayo de la historia de la parroquia en contar con la presencia de Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. El recorrido se puso en duda hasta el último momento, con una lluvia intermitente que no acababa de romper pero que tampoco paraba, pero en Jove la tradición pesa más que el tiempo y los parroquianos ya habían llenado casi todas las bancadas de la iglesia minutos antes de empezar la misa. El Arzobispo, por su parte, pasó su estreno con nota: agradeció el "regalo" de ser invitado, hizo varias bromas, felicitó a las madres en su día y animó a los feligreses a "renovar" su amor por los suyos.

Sanz Montes se puso a sí mismo de ejemplo. "Llevo de sacerdote 40 años y aún me acuerdo cuando me llamó el Señor, siendo yo ya mayorcito, para decirme algo parecido a ‘sígueme’, como le dijo Jesús a Pedro. Tuve que dejar mi trabajo y a mi novia y me fui al seminario. Supongo que aquí hay gente casada. Bien, pues es como en las bodas: tú dices ‘sí’ porque alguien te dice ‘sígueme’", contó. A su juicio, ese primer "sí" es "fácil"; lo difícil es sostenerlo cuando con el tiempo "aparece el cansancio, la mediocridad y la rutina". De ahí que su gran consejo de ayer en Jove fuese no rendirse a esa costumbre y renovar cada día ese "sí" hacia los seres queridos.

Parte de los fieles en la iglesia de Jove. / LNE

Un grupo de feligreses sacándose una foto de recuerdo con el Arzobispo. / LNE

Acompañado por el párroco de Jove, Eduardo Zulaiba, dejó ayer el Arzobispo dos momentos cómicos en la jornada. El primero, cuando un móvil sonó y él dijo: "Iba a hacer el chiste de decir: ‘Si es el papa, me lo pasas’. Pero, claro, eso hoy no puede ser". Un rato después pidió también rezar para que en el próximo cónclave se elija "debidamente" al futuro nuevo pontífice. El segundo momento distendido fue cuando tras la comunión de feligreses llamó a las niñas sentadas en primera fila, que van a hacer próximamente su primera comunión, y le dio la risa al ver que las pequeñas lo miraban asustadas porque pensaban que las iban a obligar a comulgar antes de tiempo y sin vestido blanco. Él las estaba llamando para darles su bendición, y así lo hizo. Tras la misa y tras la procesión, también, Sanz Montes se dejó inmortalizar con varios grupos de feligreses. Algunos, los más tímidos, fueron animados por el propio Zulaiba.

La procesión de la Santa Cruz incluyó la tradicional pausa mirando al Hospital de Jove para recordar a los enfermos y estuvo amenizada por un grupo de gaita y tambor que también entonó el himno de Asturias al final de la homilía. Todos los años es igual y eso es precisamente lo que se busca. "Es estupendo que la fiesta siga así; es importantísima", se felicitaba ayer Víctor Pando, histórico feligrés de Jove, según iba viendo cómo las bancadas de la iglesia se llenaban. "Que venga el arzobispo, que encima fue muy cercano, lo hace aún mejor", agradeció Mercedes Cadrecha.