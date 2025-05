Veriña, una parroquia "híbrida" y hastiada por la contaminación: estas son sus demandas

Veriña, como dice José Luis Nicieza, presidente de la asociación vecinal "San Martín", es una zona "híbrida", con una parte urbana y otra eminentemente rural, en la que prevalece el verde de prados y fincas. Un paraje idílico si no fuera por un problema endémico de la parroquia y, por extensión, del oeste gijonés: la contaminación. "Es el problema número uno", subraya Nicieza, que carga contra los altos niveles de benceno y otras partículas e insta a los responsables a "ponerse las pilas para que empiecen a bajar". Además de luchar contra la polución, Veriña reclama, entre otras cosas, impulsar una alternativa a los accesos al Puerto, mejoras en el transporte público y la fibra óptica o un mayor mantenimiento de los caminos. "La zona rural no tiene toda la atención que debería tener", asevera el líder vecinal, para quien el oeste de la ciudad atraviesa un "problema muy gordo de medioambiente".

María Jesús Fernández expresa una preocupación compartida por aquellos vecinos que poseen huertas y fincas. "Yo sigo reivindicando el tema de los jabalíes porque hay parcelas que están asalvajadas del todo", comenta Fernández, residente en el camino de la Cuesta y que ha optado por curarse en salud colocando un pastor eléctrico, amparado por la normativa, para ahuyentar a los suidos. "Tengo una plantación para autoconsumo y trabajas y trabajas para que un jabalí te la levante", lamenta María Jesús Fernández. La ganadería, eso sí, escasea en Veriña, un lugar con un carácter más industrial y residencial.

Por la izquierda, José Fernández, Manolo Martínez y Juan Zaratiegui, en el camino de la Cuesta. / S. G.

Una mayor frecuencia en la limpieza y el desbroce de los caminos figura asimismo en la lista de deberes que los vecinos ponen a las administraciones competentes, aunque, apuntan, la situación no es acuciante. "Están bastante bien, pero eso no significa que haya alguno concreto con baches", explica José Luis Nicieza, que, no obstante, asegura que hay "un importante margen de mejora" en ese sentido.

Carmen Ramos, en la carretera de la Campa Torres. / S. G.

Afirma José Fernández que a Veriña afectan cuatro grandes focos de contaminación: el Puerto de El Musel, la central térmica de Aboño, Arcelor y la fábrica de cemento Tudela Veguín. "Solamente nos da información Arcelor pero las demás no vienen a hablar con nosotros", declara Fernández, que echa de menos más transparencia por parte de las empresas. En menor medida, los vecinos recalcan que la polución también procede de parques empresariales o polígonos próximos. "Nadie pidió en Veriña que se dejase de hacer ninguna actividad, sino que se cumpliese con la normativa", proclama José Luis Nicieza.

José Campa, con Veriña al fondo. / S. G.

Los accesos al Puerto, con el malogrado proyecto del vial de Jove soterrado aún en la retina, son otro de los caballos de batalla de Veriña. "Nos llevan mareando 25 años y los últimos cinco han sido una vergüenza", manifiesta el presidente de la asociación vecinal "San Martín", que reivindica la conversión de los terrenos expropiados en su día para un uso deportivo y social, que sea un espacio de esparcimiento. "Un vial en superficie es implanteable a estas alturas de la película", defiende Nicieza, partidario de la alternativa de Aboño y que no quiere ni oír hablar de la opción del valle de Jove.

"Hay que sacar a los camiones de La Calzada porque a los vecinos de Veriña también nos afecta que la avenida Príncipe de Asturias esté así", remarca Nicieza. Juan Torrontegui, tesorero del colectivo vecinal, pone el foco en el tráfico. Solicita, por ejemplo, la instalación de badenes para luchar contra las excesivas velocidades. "Un día va a pasar algo, es un peligro", indica Torrontegui, que asimismo denuncia la proliferación de vertederos "pirata" en caminos en los que apenas hay viviendas. "Debe haber más control o cámaras para detectarlo", agrega el tesorero.

María Jesús Fernández, junto a su huerta, cercada con pastor eléctrico. / S. G.

En la carretera de la Campa Torres vive Carmen Ramos, que aboga por fomentar los arreglos precisamente de las carreteras de la parroquia, cuyo principal hándicap, incide la vecina, es la contaminación. "Se nota en las ventanas, en las terrazas e incluso en la ropa, que la tiendes y aparecen manchas", detalla Ramos, que se sabe con pelos y señales los horarios de la línea de autobús de Emtusa que da servicio a Veriña. "Aquí hay mucha gente mayor", cuenta Carmen Ramos sobre la demografía de Veriña.

El decálogo de Veriña Impulso de la obra de los accesos al Puerto. Más información por parte de las empresas sobre contaminación. Medidas para reducir la velocidad del tráfico. Luchar contra la proliferación de vertederos ilegales. Actuaciones contra la presencia de jabalíes. Más frecuencia en la limpieza y desbroce de caminos. Mejorar la conexión de la fibra óptica. Saneamiento en la parte rural. Establecer los horarios de Emtusa en función de las necesidades de los mayores. Conversión de los terrenos expropiados por el vial de Jove para uso deportivo y social.

"Ruidos molestos" y cambios en los autobuses

"Pasan los coches como si fueran de Fórmula 1", esgrime Juan Zaratiegui, que también reclama medidas de cara a controlar esta cuestión. "Hay que atajarlo", ratifica Zaratiegui, que reivindica un mantenimiento "a conciencia" de la parroquia y colocar pantallas acústicas junto a la GJ-10. Para José Campa, propietario de la pulpería "A Caldeira", los "ruidos" de los trabajos de empresas como Arcelor "son molestos". También menciona mejoras en el transporte público como una de las áreas en las que meter mano en Veriña.

La gran reivindicación de los vecinos respecto al transporte es relativa a la línea 21. "Antes iba desde la Campa Torres hasta el hospital de Jove pero ahora para en el Edificio Cristasa", explica José Luis Nicieza, que insiste en que la prolongación del recorrido hasta el centro hospitalario de referencia de la zona oeste es crucial, sobre todo, para los mayores. "Ahora la gente tiene que hacer unas combinaciones de mucho cuidado", lamenta.

La asociación "San Martín", cuya sede se encuentra en la calle Editor Silverio Mallada, ha rubricado, por otra parte, un convenio con el Club Arco Gijón, que realizará jornadas de puertas abiertas y cursillos para todo aquel que quiera aprender a tirar, si bien para disponer de un arco se requiere una licencia. El club, con este acuerdo, tendrá su "casa" en la propia sede de la asociación de Veriña, una parroquia que une los dos mundos, el urbano y el rural, y que desea, por encima de todo, alejar la contaminación que tanto irrita al oeste de Gijón.