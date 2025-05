El gobierno local insiste en "exigir" al Puerto la entrega de la parcela de Naval Gijón

Mientras la vicealcaldesa de Gijón, Angela Pumariega, del PP, aprovechó ayer las palabras del expresidente de El Musel, Laureano Lourido, en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA, para afirmar que el nombramiento de Nieves Roqueñí como presidenta de El Musel "es otro ejemplo notorio de la colonización de instituciones por el PSOE" opinando que su objetivo es el "sabotaje institucional" al proyecto de Naval Azul, el portavoz del gobierno local y edil del socio mayoritario Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador, declinó esta mañana valorar el artículo del expresidente de El Musel en LA NUEVA ESPAÑA, limitándose a señalar en lo que atañe al futuro de los terrenos de Naval Gijón que "nosotros lo que tenemos que decir es que vamos a exigir el cumplimiento de los acuerdos adoptados; aquí hay un contrato que incluía la compra de un terreno y la cesión de otro", en línea con lo que viene defendiendo desde el primer momento el gobierno local, que es que la compra al Puerto de 35.000 metros cuadrados del antiguo astillero llevaba aparejada la cesión por parte del Puerto de otros 3.848 metros cuadrados destinados a paseo marítimo.

El cambio de criterio de los nuevos gestores del Puerto, que ahora optan por conservar la propiedad de esa franja para urbanizarla y garantizarse el control del acceso a la dársena del antiguo astillero, donde proyectan instalar pantalanes, ha motivado un enfrentamiento entre ambas instituciones.

Martínez Salvador recalcó hoy que "nosotros no podemos hacer otra cosa que hacer valer nuestros derechos y exigirlo, no hay otra opción". En cuanto al comunicado difundido ayer por el PSOE de Gijón en defensa de los nuevos gestores portuarios, en el que los socialistas señalaban que "el Ayuntamiento debería dejar de cuestionar las actuaciones del Puerto y permitir que el nuevo equipo trabaje con la autonomía que merece el organismo público, sin sus constantes injerencias y amenazas", Jesús Martínez Salvador respondió que "no sé a qué amenazas se refieren", añadiendo que "lo único que escuchamos del PSOE son faltas de respecto hacia la Alcaldesa de Gijón; nada más que exigir el cumplimiento de lo acordado, que de una vez por toda pueda hacerse efectiva esa cesión y que podamos actuar sobre la zona, que es un proyecto estratégico para el Ayuntamiento".