"El Puerto no puede ser rehén del sectarismo socialista", clama el PP

La vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, cargó ayer contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, la socialista Nieves Roqueñí, al hilo de las manifestaciones que realizó su antecesor en el Puerto, Laureano Lourido, quien en un artículo publicado ayer en LA NUEVA ESPAÑA vincula su dimisión del cargo con la "colonización ‘socialista’ de la Autoridad Portuaria". Un artículo con alusiones explícitas a la agrupación socialista de Gijón y al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, e implícitas a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

"Queda claro, por boca del propio Laureano Lourido, lo que por otra parte era más que evidente. Que el nombramiento de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón es otro ejemplo notorio más de la colonización de las instituciones públicas por parte del PSOE asturiano y gijonés. Exactamente la misma estrategia que sigue Pedro Sánchez a nivel nacional. Es inaceptable", apuntó Pumariega.

La vicealcaldesa añadió que "no tienen el menor reparo en asaltar una institución como el Puerto de Gijón simplemente para obstruir la labor del gobierno municipal, aunque eso suponga sacrificar el interés general de la ciudad y de todos los gijoneses, especialmente de los vecinos de la zona Oeste", recordando a este respecto el giro en la postura del Puerto respecto a la cesión de una parcela en Naval al Ayuntamiento.

"El Puerto no puede ser rehén del sectarismo socialista. Gijón no se merece este sabotaje institucional orquestado por un PSOE que se resiste a aceptar su derrota electoral y que prefiere destruir antes que permitir desarrollar su labor al Gobierno que han votado los gijoneses. Lo que debiera de hacer su presidenta, la señora Roqueñí, es preocuparse de lo que verdaderamente le atañe: de la mejora de la competitividad del Puerto, de que se ejecuten, de una vez por todas, los nuevos accesos a El Musel; de que se ofrezca el impuso necesario a Interzalia; o de recuperar, por fin, la Autopista del Mar. No de contribuir a este cerco a Gijón en toda regla. La ciudad no necesita política de trincheras, sino de progreso", concluyó.

"Sin amenazas"

La respuesta no se hizo esperar y ayer mismo el PSOE de Gijón replicó a Pumariega señalando que "el nombramiento de Roqueñí ha seguido exactamente los mismos cauces que en el resto de Autoridades portuarias en las que por cierto son mayoría los presidentes que han tenido o tienen vinculación activa con el PP, como Teófila Martínez en Cádiz". Además, el PSOE de Gijón agregó que "el Ayuntamiento debería dejar de cuestionar las actuaciones del Puerto y permitir que el nuevo equipo trabaje con la autonomía que merece el organismo público, sin sus constantes injerencias y amenazas".