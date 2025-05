Gijón reclamará la franja de Naval "donde sea necesario", advierte Moriyón

El gobierno local está dispuesto a "hacer valer los derechos" de la ciudadanía de Gijón "donde sea necesario", incluyendo los tribunales, si la Autoridad Portuaria de Gijón mantiene su negativa a entregar al Ayuntamiento gratuitamente la franja de terreno destinada a paseo marítimo en Naval Gijón. Una cesión que el Ayuntamiento entiende que está vinculada al contrato de compra al Puerto del resto de sus terrenos en Naval Gijón, mientras que la Autoridad Portuaria considera qque se trata de dos expedientes distintos, para retener ese terreno, lo que está retrasando el desarrollo del ámbito. La llegada de la socialista Nieves Roqueñí a la presidencia de El Musel llevó aparejado un cambio en el criterio sobre esa franja, que se iba a ceder, pero que el Puerto quiere conservar ahora.

"El Ayuntamiento va a hacer valer los derechos de toda la ciudadanía, el Ayuntamiento representa a Gijón. Y Gijón le dio un cheque, que ha reportado un beneficio neto a la Autoridad Portuaria hoy en sus cuentas de casi 3,9 millones de euros (por la compra de 35.000 m2 de parcela) y a la contra no están cumpliendo lo acordado y firmado, que es la cesión de una franja que mide 417 metros por 9,2 de ancho y en superficie son 3.800", señaló ayer Moriyón durante una entrevista en la cadena "Cope".

Pese a los reiterados llamamiento de la Alcaldesa, la Autoridad Portuaria está trabajando en la línea de mantener en propiedad la franja que le reclama el Ayuntamiento, asumiendo los costes de urbanización del paseo marítimo y su mantenimiento. Para ello, ya está estudiando plantear que ese espacio vuelva a ser declarado zona de dominio portuario, esto es, un espacio necesario para el Puerto, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El acceso a la lámina de agua de la dársena del antiguo astillero, en la que prevé instalar pantalanes, sería la justificación para revertir la desafectación de ese terreno que se hizo, junto con el resto de la antigua parcela portuaria en Naval Gijón, en 2014.

Mientras, la Alcaldesa apuntó ayer que el rechazo del Puerto a ceder ese suelo ya "está suponiendo tres meses de retraso en los planes que tiene el Ayuntamiento para esa zona", toda vez que desde el pasado 11 de febrero el Ministerio de Hacienda dio el visto bueno a la posible cesión. "Que no se olvide la presidenta de la Autoridad Portuaria que tiene en las cuentas del Puerto un beneficio neto de 3,9 millones de euros valorado por la IGAE, lo tiene en sus cuentas desde diciembre y nos debe la cesión; no están cumpliendo el contrato que firmamos", recalcó la Alcaldesa.

La Alcaldesa sí indicó que el Ayuntamiento va a acometer, cuando concluya la celebración de la Semana Negra, una "adecuación provisional" en los 35.000 m2 que ya posee el Ayuntamiento en Naval Gijón para que los ciudadanos puedan pasear por la zona.

Además de volver a instar al Puerto a entregarle esa parcela, Moriyón también quiso "pedirle a la presidenta del Puerto, que ahora está reforzando las relaciones Puerto-ciudad, que salga y se defina y defienda Gijón y reivindique los accesos a El Musel que nos saquen los camiones de La Calzada", recordando que aún no se ha licitado el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña, algo previsto para este mes.

La Alcaldesa ve "chantaje" con la zona de bajas emisiones

Las críticas de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, contra instituciones gestionadas por socialistas no se ciñeron a El Musel. Carmen Moriyón también calificó, en sus declaraciones radiofónicas, de "chantaje" que el Gobierno central obligue a imponer multas en las zonas de bajas emisiones para poder optar a subvenciones para los usuarios de los autobuses municipales. El precio del viaje con el bono de Emtusa subirá a partir de julio, al haber rechazado el Ayuntamiento imponer multas en la zona de bajas emisiones de La Calzada.

"Pasan mil camiones por La Calzada y el mismo ministerio que no nos saca los camiones de ahí, ahora pretende que el Ayuntamiento multe a los conductores. No lo vamos a hacer, no vamos a pasar por ningún chantaje", resaltó la Alcaldesa. Moriyón también apuntó que de los casi 35 millones de euros de remanentes municipales "19 o 20" se destinarán a amortizar deuda y del resto sólo está claro que parte se usará para pagar la parcela de la Universidad en la Pecuaria y los nuevos autobuses de Emtusa.